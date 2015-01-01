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प्रवेश:एचडी जैन कॉलेज में बीएड में दाखिले के लिए काउंसिलिंग

आरा4 घंटे पहले
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वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत बीएड कॉलेजों में प्रथम वर्ष, सत्र-2020-22 में नामांकन के लिए गुरूवार को एचडी जैन कॉलेज में काउंसेलिंग हुआ। काउंसिलिंग में धरीक्षण सिंह टीचर्स ट्रेनिंंग कॉलेज कुल्हड़िया, डॉ अरविंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदवंतनगर एवं मातृप्रेम कॉलेज ऑफ एजुकेशन चिलहरी बक्सर में नामांकन के लिए छात्र-छात्राओं को बुलाया गया था।

नोडल पदाधिकारी सह जैन कॉलेज के प्राचार्य डॉ शैलेंद्र ओझा ने बताया कि काउंसेलिंग में छात्र-छात्राओं का बॉयोमैट्रिक हाजिरी भी बनाया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरंभगा की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कागजातों का सत्यापन कराया जा रहा है। शिक्षक डॉ अखिलेश कुमार, डॉ अंकुर त्रिपाठी, डॉ शैलेश कुमार, डॉ अरविंद कुमार, डॉ अंजली गुप्ता एवं अजय मिश्रा सहित अन्य ने बताया कि मैट्रिक से लेकर स्नातक का मार्क्सशीट, दी जा रही है।

गौरतलब हो कि अब 23 नवंबर को एसआरएम बीएड कॉलेज दलसागर बक्सर, जीडी मिश्रा इंस्टिटयूट ऑफ हायर स्टडीज बक्सर, प्रहलाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बक्सर एवं परमाथ इंस्टिटयूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन कॉलेज शिवसागर रोहतास में नामांकन के लिए काउंसिलिंग होगी।

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