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परेशानी:फसल तैयार पर खेतों में पानी होने से नहीं हो पा रही धनकटनी

आरा24 मिनट पहले
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धान के खेतों में जमा पानी।
  • सिंचाई विभाग के नहर का गेट बंद होने से किसान हो रहे परेशान

भोजपुर जिले के अधिकांश खेतों में धान की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। किसान फसल काटने को लेकर तैयार भी है। लेकिन, बारिश का पानी अब भी खेतों में लगा हुआ है। इससे किसान चिंतित हैै कि फसल की कटाई कैसे की जाएगी। खेतों में पानी लगने के वजह से मजदूर फसल काटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा हार्वेस्टर मशीन भी खेतों में उतर नही सकता है। ऐसी स्थिति में किसान भी परेशान हो चुके है कि अब आगे क्या किया जाए। जिले के उदवंतनगर, तरारी, सहार, संदेश, हीरो आरा वाह कोईलवर के कई खेतों अभी अब भी जलजमाव है। खेतों से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बेलाउर के किसान शिवकुमार दुबे ने बताया कि धान की फसल पक कर तैयार हो गया है। खेतों से पानी नहीं निकल सकता है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि फसल की कटाई कैसे होगी। खेत के बगल में पानी के निकालने के लिए नाला बनाया गया है, जो बंद पड़ा है। इसके आगे सिंचाई विभाग का नहर भी है, लेकिन उसका गेट बंद पड़ा है। तो पानी कहां जाएगा। गेट का दरवाजा खुल जाता तो पानी की निकासी हो जाती। किसान नरेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग किसान हैं हमलोगों के हक में खुशी लिखा ही नहीं है। कहीं अधिक बरसात हुई तो फसल डूब जाती है, तो कभी सुखाड़ के वजह से अच्छा उत्पादन नहीं होता है। सरकार बदलती है लेकिन किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं करता है। हम लोग फसल उत्पादन करने में सक्षम है। लेकिन कभी-कभी संसाधन की मार से हम लोग उठ नहीं पाते हैं। किसान राम जी चौधरी ने कहा कि खेतों में लगा पानी सूखने में कम से कम 2 महीना का समय लग जाएगा।

जिले में कुल 31 हार्वेस्टिंग मशीन हैं पर खेतों में नमी होने के कारण सभी बेकार पड़े हैं

जिले में कुल 31 हार्वेस्टिंग मशीन है। जिससे धान कटनी शुरू हो कर दी गई। इस मशीन से वैसे खेतों में कटाई की जा रही है। जो अन्य खेतों से ऊंचा है। कृषि विज्ञान केंद्र के हेड पीके द्विवेदी ने बताया कि इस बार बारिश बढ़िया हुआ है। जिससे फसल अच्छी हुई है। फसल पक जाने के बाद ज्यादा दिनों तक धान का पौधा खड़ा नही रह सकता है। उम्मीद है कि पानी एक माह के अंदर सुख जाएगा। तबतक खेतों धान की बालियां टूटकर गिर जाएगा। इससे किसानों को नुकसान होता है।

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