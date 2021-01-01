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निर्देश:धांधली पर डीडीसी ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश

आराएक घंटा पहले
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  • मामला चरपोखरी के मझिआंव पंचायत से जुड़ा

भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के मझिआंव पंचायत में नलजल योजना कराने के दौरान हुई गड़बड़ी मामले में डीडीसी ने पीरो अनुमंडल के एसडीओ को दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है।

डीडीसी के इस निर्देश के बाद मझिआंव पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य पर कार्रवाई होने क संभावना बढ़ गई है। मालूम हो कि विगत दिनों सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी के द्वारा मझिआंव पंचायत के वार्ड नंबर 10 ए और 10 बी में नल जल योजना कराने के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी हरि नारायण पासवान ने पीरो के एसडीओ समेत कई अफसरों को जांच करने की जिम्मेवारी दी थी। विगत दिनों एसडीओ समेत गठित टीम के अफसरों ने जांच में कई प्रकार की गड़बड़ी किए जाने की जांच रिपोर्ट डीडीसी को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में दोनों वार्ड में पाइप बिछाने का कार्य महज 60% एवं स्टेजिंग का कार्य 90% करने जानकारी दी हुई थी।

घरों में जल संयोजन संतोषजनक नहीं है। दोनों वार्ड में उपयोग की गई टंकी की सामग्री घटिया किस्म की है। एसडीओ समेत अन्य अफसरों के द्वारा संयुक्त जांच रिपोर्ट डीडीसी को सौंपे जाने के बाद उन्होंने दोषियों को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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