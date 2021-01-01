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देवराहा शिवनाथ का बयान:ईश्वर के कृपा और अकृपा में प्रसन्न रहना ही भक्ति है

आरा6 घंटे पहले
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  • प्रभु के शरण में रहकर आह्वान और अपने सारे कर्मों को करने वाले को ही शरणागति कहते हैं

परमपूज्य त्रिकालदर्शी, विदेह संतश्रीदेवराहाशिवनाथदासजी महाराज का सदर प्रखंड अंतर्गत रामापुर-सनदिया में श्रद्धालुओं ने गाजे-बाजे, और फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात संतश्री की पूजा -अर्चना और आरती की गई। मौके पर प्रवचन करते संतश्री ने कहा कि जो जीव प्रभु के शरण का अवगाहन करता है,अर्थात प्रभु के शरण में रहकर अपने सारे कर्मों को करता है, उसे शरणागति कहते हैं।

तुलसीकृत रामायण में वर्णित है कि।।प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारि। गए शरण प्रभु राखिहैं, तब अपराध बिसारी।। जैसे एक कुत्ता जब अपने मालिक के शरण में रहता है तो वह मालिक अपने कुत्ते का ख्याल रखता है। यदि कोई उस कुत्ते को पत्थर से मारता है तो मारनेवाले का उस व्यक्ति से मालिक का झगड़ा हो जाता है और मालिक उस कुत्ते के बचाव में खड़ा हो जाता है।

इसी तरह जब जीव ईश्वर के शरण में रहकर अपना सारा कार्य करता है तो उसे कोई हानि या क्षति नहीं होती। संतश्री ने आगे कहा कि शरणागत भक्त ईश्वर के अच्छे और बुरे काम में भी प्रसन्न रहता है। एकबार राहगीरों से भरे हुए नाव पर एक संत बैठे हुए थे। नाव अपने गंतव्य स्थान से खुली। नाव अभी आधी से ज्यादा चली थी कि बीच रास्ते में ही बड़े जोर की आंधी तूफान उठी और वर्षा होने लगी।

नाव पर सवार सभी राहगीर भयभीत हो गए। परन्तु उस नाव में जो संत बैठे थे, वह नदी में से जल लेकर नाव में भरने लगे। यह देख नाव में सवार अन्य राहगीर संतजी से झगड़ा करने लगे। परंतु वह साधु अपने काम में लगा रहा। इतने में ही वर्षा रुक गई। अब वह साधु नाव में से जल निकालकर नदी में डालने लगा।

यह देख एक अन्य राहगीर ने संतजी से पूछा कि बाबा आप यह क्यों कर रहे हैं? इस पर संतश्री ने कहा कि उस समय हमारे प्रभु की इच्छा थी नाव को डुबो देने की तो मैं तेज वर्षा में नदी का जल नाव में डालने लगा और अब हमारे प्रभु की इच्छा है नाव को बचाने की।

तब हम नाव का जल नदी में डालने लगा। अतः मैं सारे कर्मों को उनका काम मानकर, उनके कामों में सहयोग करता हूं। मौके पर इस संकीर्तन में आरा,बक्सर, सासाराम, रोहतास, भभुआ, पटना, बेगूसराय, खगडिया, मधेपुरा के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्त पहुंचे थे।

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