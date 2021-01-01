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समस्या:पीरो, बिहिया और कोईलवर से नहीं आ रही है धनकटनी की रिपोर्ट, परेशानी में विभाग

आरा6 घंटे पहले
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  • राज्य मुख्यालय से फसल क्षति की रिपोर्ट बनाने में होगा विलंब

भोजपुर जिले में तय समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी पीरो, बिहिया और काेईलवर प्रखंड से धान कटनी की रिपोर्ट अब तक जिला मुख्यालय नहीं आई है। रिपोर्ट नहीं आने के कारण जिला मुख्यालय से समेकित पूरे जिले के क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पटना नहीं भेजी जा रही है।

वहीं राज्य मुख्यालय में क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट नहीं जाने से वहां भी फसल क्षति की रिपोर्ट बनाने में विलंब होने की संभावना बन रही है। मालूम हो भोजपुर जिले के 14 हो प्रखंड में नवंबर माह से क्रॉप कटिंग शुरू हो गई थी। नवंबर और दिसंबर के मध्य माह तक जिले के 11 प्रखंड से क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट आ गई है।

बार-बार मांगे जाने के बाद भी पीरो, बिहिया और कोईलवर प्रखंड से फसल कटनी की रिपोर्ट को ऐप पर अपलोड नहीं किया गया है। तीनों प्रखंड से रिपोर्ट नहीं आने के कारण राज्य मुख्यालय में पूरे जिले की रिपोर्ट नहीं जाने के कारण जिले की काफी किरकिरी हो रही है। इस लापरवाही की रिपोर्ट जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मोती कुमार दिनकर ने डीएम से की है।

फसल कटनी की रिपोर्ट होती है महत्वपूर्ण
धान की कटनी होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय से होकर राज्य मुख्यालय जाती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर फसल क्षति का आकलन करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट बनती है। जब तक यह रिपोर्ट राज्य मुख्यालय नहीं पहुंचेगा, तब तक वहां पर फसल क्षति का आकलन होने में परेशानी होगी। इस कारण किसानों को मिलने वाले लाभ में विलंब हो सकता है।

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