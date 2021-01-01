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अच्छी खबर:10 फरवरी काे शहर में निर्माणाधीन पूर्वी रेल ओवरब्रिज का किया जाएगा उद्घाटन

आरा6 घंटे पहले
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  • दोनों लेन में कालीकरण लगभग पूरा हुआ

शहर में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज के एक लेन का ट्रायल के लिए उद्घाटन 10 फरवरी काे होगा। ब्रिज को चालू करने के लिए बिहारी मिल की तरफ पिंचिंग के कार्यों को तेजी से कराया है। इसका उद्घाटन पहले से 26 जनवरी को होने का कार्यक्रम तय था। हाल के दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण निर्माण के कार्यों में बाधा आ गई थी।

इस कारण तय समय पर इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। इस बार बिहारी मिल की तरफ से दोनों लेन में कालीकरण करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। दूसरी तरफ सरदार पटेल बस पड़ाव की तरफ गिट्टी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। जल्द ही इस तरफ भी कालीकरण करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

रंग- रोगन समेत लाइट लगाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। निर्माण एजेंसी 8 फरवरी तक हर हाल में कार्य को पूरा करा लेना चाहती है। इस पर आवागमन शुरू होने से शहर में जाम की समस्या से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं, उदवंतनगर प्रखंड क्षेत्र में आरा - सासाराम, आरा-अरवल और आरा-मोहनिया मार्ग पर वाहनों की नो-इंट्री समाप्त हो जाएगी।

नो-इंट्री समाप्त होते ही क्षेत्र के लोगों को सड़क पर वाहन खड़े होने से बढ़ी परेशानी से निजात मिल जाएगा। वही बड़े और भारी वाहनों को बिहारी मिल से होते हुए रेलवे ओवरब्रिज पर आसानी से चढ़कर पटना और छपरा की तरफ निकलने में आसानी होगी।

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