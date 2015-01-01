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नई पहल:महाजाम दूर करने की कवायद शुरू, वामपली से असनी तक नई फोरलेन सड़क बनायी जाएगी

आरा/कोईलवर2 घंटे पहले
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कोईलवर में जायजा लेते पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीणा, डीएम रोशन कुशवाहा व अन्य।
  • बस स्टैंड से धरहरा तक की सड़क भी होगी फोरलेन, सकड्‌डी फोरलेन क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनेगा
  • आरा-छपरा फोरलेन की धंस चुकी सड़क बनेगी

भोजपुर जिले में सड़क संरचनाओं में कई बदलाव होंगे। महाजाम से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा कई स्तर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पटना और छपरा समेत उत्तरी बिहार से आने वाली भारी वाहनों को शहर के बाहर बाहर यूपी और मोहनिया की तरफ जाने के लिए बामपाली से असनी तक नया फोरलेन सड़क बनाया जाएगा। आरा शहर में धरहरा पुल के समानांतर दूसरा फोरलेन पुल बनाने और धरहरा पुल से सरदार पटेल बस पड़ाव तक मुख्य सड़क को फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। सकड्डी बाजार के पास जहां फोरलेन सड़क क्रॉस कर रही है, वहां पर फ्लाईओवर निर्माण करने का प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। उक्त सभी आदेश और निर्देश गुरुवार को पथ निर्माण सह पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सड़कों और पुलों का निरीक्षण करते हुए दिया है। उन्होंने कायमनगर से बामपाली तक बन रहे पहले बाईपास फोरलेन सड़क का एक लेन हर हाल में मार्च 2021 तक चालू करने को कहा। सकड्डी की तरफ से बबुरा डोरीगंज जाने वाले पथ का बाया लेन ओवरलोड पानी चूते बालू ट्रकों के चलने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे लेकर पुल निर्माण विभाग को पीसीसी बनाने का निर्देश दिया। कोईलवर में बन रहे सिक्सलेन पुल के दूसरे लेन को हर हाल में जून 2021 तक चालू करने का निर्देश सिंगला कंपनी को अपर मुख्य सचिव ने दिया।पटना-बक्सर फोरलेन पर सकड्डी में मजार को लेकर हो रही बाधा को जल्द ही दुरुस्त करने को कहा। पंचायती राज समिति सड़क से जुड़े सभी विभागों के अफसरों के साथ बैठक भी की। मौके पर डीएम रोशन कुशवाहा, सदर एसडीओ वैभव श्रीवास्तव, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शब्बीर हसन, एनएचएआई, सिंगला, पीएनसी और बीएसआरडीस के अफसर मौजूद थे।

असनी से वामपाली फोरलेन सड़क बनाने के लिए इसी माह शुरू होगा भू अर्जन का कार्य
शहर से बाहर बाहर पटना और छपरा की तरफ से आने वाले वाहनों को मोहनिया की तरफ निकालने के लिए असनी से वामपाली तक बनने वाली फोरलेन सड़क के भू- अर्जन का कार्य इसी माह शुरू होगा। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भोजपुर जिला के भू-अर्जन विभाग को अविलंब भूमि अधिग्रहण की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

बाजार समिति से जीरो माइल-असनी तक सड़क का होगा चौड़ीकरण
शहर में धोबीघाट- बाजार समिति से लेकर जीरोमाइल होते हुए असनी पुल तक मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव के द्वारा जिले के संबंधित विभाग के अफसरों को दिया गया है। असनी से पथार, आरा-मोहनिया, आरा-सासाराम सड़क की चौड़ीकरण योजना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।

पड़रिया से बबुरा तक बांध सड़क 7 मीटर तक होगी चौड़ी
भोजपुर जिले के अफसरों ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को सुझाव दिया कि पड़रिया- बड़हरा से बबुरा के बीच बांध होते हुए 5.5 किलोमीटर की सड़क को सात मीटर चौड़ा किया जाए। इसे उन्होंने स्वीकार करते हुए इसका प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया। अफसरों ने बताया कि उक्त सड़क पर बिहिया की ओर से छोटी वाहन छपरा पुल होते आ-जा सकेगी। कोईलवर-चांदी-जमीरा-धरहरा सड़क पर फेवर ब्लॉक लगवाने के लिए कहा। कोइलवर में निर्माणाधीन नये सिक्सलेन पुल के पूरबी छोर पर बिहटा से परेव तक सड़क को चौड़ीकरण कराने के लिए कहा। साथ ही पुराने पुल से दक्षिण परेव गांव होते हुए लई-कनपा सड़क को चौड़ीकरण कर छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा।

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