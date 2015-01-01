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शिक्षा:ऑनलाइन आवेदन देने के बाद भी छात्र-छात्राओं को पहुुंचना पड़ रहा है कॉलेज

आरा3 घंटे पहले
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वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इन दिनों विद्यार्थियों का हुजूम उमड़ रहा है। जिस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन विकल्प अपनाया गया था। ऐसा लग रहा है कि वह पूरा नहीं हो सका है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने पड़ रहा है। शिक्षा के मंदिर में ही सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है।

कालेजों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने की वजह से कॉलेज प्रबंधन को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, एसबी कॉलेज, जगजीवन कॉलेज एवं महंथ महादेवानंद महिला कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म भरने के लिए हार्ड कॉपी जमा करने एवं स्नातक पार्ट-वन, सत्र 2020-23 में नामांकन ले चुके विद्यार्थी सत्यापन कराने को लेकर काउंटर व विभागों में नजर आ रहे है।

एनएसपी (नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल) पर छात्रवृति के लिए आवेदन कर चुके छात्र-छात्राओं का भीड़ भी परिसर में उमड़ रहा है। वैसे छात्र-छात्राएं हार्ड कॉपी जमा करने को लेकर कॉलेज पहुंचे रहे है। परन्तु सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने एवं नामांकन लेने से क्या फायदा जब विद्यार्थियों को सत्यापन कराने के लिए अथवा हार्ड कॉपी जमा करने के लिए महाविद्यालयों का चक्कर काटना पड़ रहा है।
वीकेएसयू की दसवीं सूची में चयनित विद्यार्थियों का आज तक होगा नामांकन

दसवीं में सूची चयनित अभ्यार्थियों का स्नातक पार्ट वन-सत्र, 2020-23 में ऑनलाइन नामांकन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में 8 नवंबर रविवार तक होगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉ केके सिंह ने बताया कि चयनित विद्यार्थी समय सीमा के भीतर अपना नामांकन करा ले।

समय गुजर जाने के बाद उनको दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 70,500 अभ्यार्थियों का अब तक विभिन्न कॉलेजों में नामांकन हो चुका है। यह नामांकन औपबंधिक तौर पर लिया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद ही उनका नामांकन पूर्ण माना जाएगा।

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