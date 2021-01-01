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मुलाकात:दिवगंत पत्रकार के परिजनों से मिल पूर्व सांसद ने दी सांत्वना

आराएक घंटा पहले
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जदयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने बीते दिनों प्रशासन के लापरवाही के कारण दुर्घटना में मृत पत्रकार कुणाल सिंह एवं उनके मित्र गौरीशंकर शुक्ला के परिजनों से मिलकर सांत्वना दीं। हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया।

साथ ही न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे और थाना प्रभारी के खिलाफ आवेदन देने के चलते पूर्व मुखिया सह जदयू जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह, युवा जदयू जिलाध्यक्ष चिकू सिंह,पूर्व प्रमुख सह जदयू नेता बब्लू सिंह,वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण सिंह,राजेश सिंह सरपंच बगवाँ सहित 16 लोगों पर गड़हनी थाना प्रभारी संतोष रजक द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाए गए, लोगों से भी मीना सिंह ने मिलकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए जल्द भोजपुर एसपी से मिलने की बात कही।

किसी भी परिस्थिति में मृत लोगों को न्याय से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही न्याय के मांग किए जाने पर झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले गड़हनी थाना प्रभारी पर भी करवाई हो। इसके लिए उच्च अधिकारियों तक जाने का भरोसा दिया। साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा,नगर अध्यक्ष पुतुल सिंह, चिकू सिंह, विनोद सिंह, नंदकिशोर यादव, रामदयाल सिंह, अवधेश पांडेय , रंजन सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहें।

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