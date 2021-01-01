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लापरवाही पर सख्ती:कोविड-19 के निर्देशों को अनदेखा करने पर 13 निजी विद्यालयों से मांगा गया स्पष्टीकरण

आरा5 घंटे पहले
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  • डीईओ बोले- डीएम के आदेश पर विद्यालयों से मांगा गया तीन दिनों के भीतर जवाब, नहीं देने पर होगी कार्रवाई

जिले के 13 निजी विद्यालयों पर वर्ग संचालन करने के दौरान कोविड-19 के नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने पर जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्टीकरण किया है। तीन दिनों के भीतर त्रुटियों से संबंधित जवाब मांगा है। बताया कि यदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में तीन दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलने पर त्रुटियों के अनियमितता की शिकायत के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए विभाग विवश होगा।

केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड को मामले से अवगत कराया जाएगा। जांच क्रम में पाया गया कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्र-छात्राओं की उपस्थिति जो 50 प्रतिशत रखना था, प्रत्येक छात्र-छात्राओं के बीच 6 फीट की दूरी रखने, छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं कर्मचारियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने, वर्ग एवं परिसर को सैनिटाइज कराने, डिजिटल थर्मामीटर एवं सैनेटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया गया।

जिसके संदर्भ में डीएम रोशन कुशवाहा के आदेश पर सभी विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। विद्यालयों को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है। गौरतलब हो कि चार जनवरी से 9वीं से लेकर 12 वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश सरकार ने सशर्त दिया था। कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपते हुए विद्यालयों में सिर्फ 50 प्रतिशत की उपस्थिति रखने का गाइडलाइन जारी किया गया था।

प्रतिदिन विद्यार्थियों को सम एवं विषय के तर्ज पर बुलाने का फरमान जारी हुआ था। प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया था। सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से कराने की बात कही गई थी। विद्यालयों के नोटिस बोर्ड व दीवारों पर सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने का संदेश पोस्टर चस्पाना था। परन्तु उपरोक्त गाइडलाइन को अनदेखा कर विद्यालय संचालित किया जा रहा था।
इन 13 विद्यालय से मांगा गया स्पष्टीकरण
जिला शिक्षा कार्यालय ने 13 विद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है। इनमें डीएवी पब्लिक स्कूल धनपुरा, आरएनएस डीपीएस एमपी बाग, सरस्वती विद्या मंदिर महाराजा हाता, आर्यन रेसीडेंशियल पब्लिक स्कूल गोढ़ना, प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, सरस्वती कन्या उच्च विद्यालय नारायणपुर, सरस्वती शिशु मंदिर लहठान पीरो, किसान बालिका उच्च विद्यालय पीरो, लोहिया मेमोरियल उच्च विद्यालय छवरही पीरो, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जमुआंव पीरो एवं डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल शाहपुर शामिल है।

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