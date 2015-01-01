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जानकारी दी:उर्वरक विक्रेता केवल उत्पाद बेचने वाले नहीं, किसानों के लिए मार्गदर्शक

आरा3 घंटे पहले
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  • 15 दिवसीय उर्वरक प्रशिक्षण का हुआ समापन, चार जिले के लोग हुए शामिल, कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हुए शामिल

कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के द्वारा जिले के अंदर उर्वरक की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक उर्वरक विक्रेता एवं युवाओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण को करने के पश्चात यह सभी लोग थोक या खुदरा व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति जिला कृषि कार्यालय से दिया गया। प्रशिक्षण में कुल 50 लोग शामिल थे।

इस कार्यक्रम में भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर एवं सारण जिले से प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि कृषि के एडिशनल डॉयरेक्टर धनंजय पति त्रिपाठी ने कहा कि आप अब अपने कार्यक्रमों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं और इसकी समय सीमा सुनिश्चित है। जिसके अंदर आपको संबंधित कार्यालय के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही से अवगत करा दिया जाएगा।

जहां तक खाद एवं बीज बिक्री से संबंधित लाइसेंस की बात है। तो इसलिए आपको हर कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेज को अपने लाइसेंस में जोड़ना पड़ेगा। जिससे कि यह पारदर्शिता बनी रहे कि आप किन किन कंपनियों के उत्पादों को किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही आपके जो प्रतिष्ठान हैं या गोदाम है। उनका भी जीपीएस से स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।

जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसकी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके। जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सभी पुराने व नए अनुज्ञप्ति धारकों के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए आवश्यक अभिलेख ससमय कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो जाता है।

तब तक आप किसी भी उत्पादन का व्यवसाय नहीं करेंगे। इसलिए अपने लाइसेंस के समय अवधि समाप्त होने के पूर्व ही नवीनीकरण के लिए आवेदन कार्यालय को दे दे। आत्मा के परियोजना निदेशक सुशांत कुमार ने कहा कि आत्मा के द्वारा इस कार्यक्रम को शीघ्र शुरू किया जा रहा है और जितने भी लोग व्यवसाय से जुड़े हैं। उन सभी को इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

अगर उन्होंने कृषि से या रसायन विज्ञान स्नातक नहीं किया है। डा द्विवेदी ने कहा कि आज के समय में हमें नियमों का पालन करना है और इससे हमें अपने कार्य को करने में ज्यादा सुविधा होगी। कम से कम त्रुटियां रहेंगी और हम अपनी सेवाओं से किसानों को ज्यादा संतुष्ट कर पाएंगे। आज के समय में उर्वरक विक्रेता केवल एक उत्पाद बेचने वाले नहीं हैं।

बल्कि वह हमारे किसानों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक भी हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही था। इनके द्वारा किसानों तक सही तकनीक एवं सही सलाह दी जाए जिससे कि वृहद स्तर पर किसान लाभान्वित हो और उत्पादन के साथ ही फसलों की गुणवत्ता तथा भूमि की उर्वरा शक्ति का संतुलन बना रहे। मौके पर कृषि वैज्ञानिक शशि भूषण कुमार शशि, आत्मा परियोजना के निदेशक सुशांत कुमार,प्रशिक्षणार्थी विनोद तिवारी, दुर्गादत्त सिंह विश्वजीत अभिषेक व अन्य थे।

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