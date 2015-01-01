पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मारपीट:आपसी विवाद में मारपीट, दो जख्मी

आरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नवादा थाना क्षेत्र के बंधन टोला में आपसी विवाद में हुई मारपीट में दो लोग जख्मी हो गए। घटना दोपहर 2 बजे की है। जब बंधन टोला निवासी रामाज्ञा प्रसाद अपने घर के बाहर बंधे गाय को हटाने की बात कही तो पूर्वी नवादा निवासी रामफल यादव ने मारपीट की। जिसमें दाेनाें पक्षों के लोग जुट गए। इस मारपीट में रामाज्ञा प्रसाद व उनके बेटे शिवशंकर को सिर व पेट में चोट आई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें