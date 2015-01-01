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सख्ती:भोजपुर में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ होगी प्राथमिकी, 3 साल के लिए निबंधन होगा रद्द

आरा4 घंटे पहले
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  • पराली जलाने से खेत हो जाते हैं बंजर, पर्यावरण पर भी पड़ता है इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव

भोजपुर जिले में धान की कटनी के बाद फसलों के अवशेष (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ इस बार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं तीन साल के लिए निबंधन रद्द करते हुए सभी प्रकार के लाभों से वंचित किया जाएगा। इस प्रकार का नया आदेश कृषि विभाग ने सभी प्रखंडों के लिए जारी किया है।

नए आदेश के अनुसार प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकार को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान के बाद भी किसानों के द्वारा अपने खेतों में पराली जलाया जाता है, तो उनकी पहचान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया है।

पहचान किए गए किसान के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही यदि उस परिवार में कोई अन्य किसानों का निबंधन हुआ है, तो उसका भी निबंधन रद्द की जाएगी। खेतों में पराली जलाने से जहां खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती है, वही वायुमंडल में प्रदूषण भी तेजी से फैलता है।

इस कारण सरकार लगातार खेतों में पराली नहीं जलाने का निर्देश दे रही है। वही डीएओ ने संबंधित प्रखंड में इस तरह की घटना होने के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी, समन्वयक और किसान सलाहकार के खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

पिछले वर्ष 28 किसानों का रद्द किया गया था निबंधन
भोजपुर जिले में वर्ष 2019 के दौरान 28 किसानों के द्वारा अपने अपने खेतों में पराली जलाने पर विभाग के द्वारा निबंधन रद्द किया गया था। निबंधन रद्द हुए किसानों में सबसे ज्यादा गड़हनी, बिहिया, तरारी और जगदीशपुर प्रखंड के किसान शामिल थे। निबंधन रद्द हुए किसानों को अब तीन साल तक कृषि विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।

पराली काटने वाले चार यंत्रों पर 75 % से 80 % का मिल रहा अनुदान
जिले में पराली खेतों में जलाने से रोकने के लिए विभाग के द्वारा पराली काटने वाले चार यंत्रों पर 75% से 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इन यंत्रों में हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, एक्स्ट्रा बेलर और एस्ट्रा रीपर शामिल है।

बोले डीएओ; विभाग ने पहली बार प्राथमिकी दर्ज करने का दिया है निर्देश
बिहार सरकार के द्वारा अपने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ निबंधन रद्द करने के साथ पहली बार प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। इसका प्रचार प्रसार करने का निर्देश कृषि कर्मचारियों को दिया गया है। वही पराली काटने वाले यंत्रों पर सरकार के द्वारा 80% तक अनुदान भी दी जा रही है। -मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर

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