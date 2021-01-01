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सेवा:आनंद शरण की पुण्य स्मृति में कुष्ठ रोगियों के बीच खाद्य सामग्री बांटी

आरा6 घंटे पहले
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रोटरी क्लब आरा सेंट्रल द्वारा डॉक्टर दीपक एवं पुनीता सिंह के नेतृत्व में मानसरोवर कॉलोनी उनके क्लीनिक पर बीएन सिंह की अध्यक्षता में स्मृति शेष आनंद शरण जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता शरण, पुत्र अमृतांशु , अतुल शरण एवं रचना शरण, परी द्वारा गांधी आश्रम ,जमीरा के कुष्ठ रोगियों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। मौके पर सचिव राघव सिंह, निवेदिता सिंह, रवि वागीशा, पुष्पा सिंह, अंकु सिंह , मीना सिंह, बलेश्वर थे।

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