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बचाव:सर्दियों में प्रदूषण व संक्रमण से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल व्यवहार में शामिल करें

आरा4 घंटे पहले
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  • पर्व-त्यौहार को लेकर सड़कों पर बढ़ेगी भीड़-भाड़, बाजार में खरीदारी के दौरान मास्क लगाने से लोगों को नहीं होगा कोरोना संक्रमण का खतरा, धूल-मिट्टी से भी होगा बचाव

भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। जिसके बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, लेकिन कोरोना संक्रमण अब भी सरकारी अधिकारियों व लोगों की चिंता का विषय है। ऐसे में पर्व त्यौहारों में जिले में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

चिकित्सकों अनुसार जब तक कोरोना वायरस का टीका नहीं आ जाता, तब तक किसी भी प्रकार की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत हो सकती है। इस क्रम में आगामी दिनों में मनाये जाने वाले त्यौहारों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के द्वारा जारी गाइडलाइंस और निर्देशों का पालन करने व कराने पर बल दिया जा रहा है।

वहीं लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर भी बल दिया जा रहा है। जिसमें लोगों को अपने व्यवहार में कम से कम तीन बातों को शामिल करने की अपील की जा रही है। जिसमें मास्क के प्रयोग, उचित शारीरिक दूरी व नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना है।...
लोगों को समझना होगा मास्क लगाने के फायदे
सिविल सर्जन डॉ. ललितेश्वर प्रसाद झा ने बताया जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती सिर्फ मास्क ही हमें कोरोना वायरस से बचाने का काम कर सकता है। लोगों को मास्क की उपयोगिता व उसके फायदों को समझना होगा। उन्होंने बताया कि हम जानते हैं कि कोरोना हवा से फैलने वाला संक्रमण नहीं है, फिर भी हमें मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। जब हम मास्क पहनते है, तो उससे हमारे मुंह और नाक को ढक रखा है।

मुंह और नाक को न छूना एक बड़ी सुरक्षा है कोरोना के खिलाफ, जिसका श्रेय मास्क को जाता है। वही शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा ने बताया कि सर्दियों के दिनों में बच्चों को ठंडी चीज नहीं खिलाना चाहिए। पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढक के रखना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही अगर बच्चों के साथ की गई तो वह जानलेवा बन सकती है।

अभी थोड़ी सी भी लापरवाही हो सकती है जानलेवा
सिविल सर्जन डॉ. ललितेश्वर प्रसाद झा ने बताया कि लोगों को अभी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार में भीड़ बढ़ने से कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। अगर लोगों को अभी लग रहा है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है या खत्म हो गया है तो वे गलत हैं।

अभी लोगों को सचेत होकर सड़कों पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाकर चलना ही होगा। जो लोग अभी इसकी अनदेखी करेंगे तो जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इससे वे खुद तो संक्रमित होंगे ही साथ ही साथ अपने परिजनों को भी इस महामारी से संक्रमित करेंगे।

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