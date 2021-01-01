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कार्रवाई:हथियार तस्करी और हत्या के मामले मेंं सीवान के पिता-पुत्र व कटिहार का एक तस्कर धराया

आराएक घंटा पहले
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टाउन थाना और नवादा थाना ने आनंद नगर में संयुक्त छापेमारी कर तीन हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कराें में सिवान जिले के सिहाैता बाजार, महाराजगंज के आदित्य कुमार और उसके पिता विजय कुमार गुप्ता और कटिहार जिले के राेजितपुर निवासी मो इस्माल, पिता-इद्रीश शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 4 पिस्टल और 29 कारतूस भी बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आनन्द नगर में छापेमारी की गई है। सभी अपराधी आनन्द नगर मुहल्ले में एक किराए के मकान में रह रहे थे। कुछ दिन से मुहल्ले में उनकी गतिविधि कुछ बदली बदली सी लग रही थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली कि शहर में कुछ बड़ा होने वाला है। छापेमारी के दौरान सभी अपराधियों का पिस्टल लोडेड था।

गिरफ्तार सभी आरोपी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। टाउन थाना की पुलिस के अनुसार बताया कि ऋषभ राज सिवान जिले का कुख्यात बदमाश है। जिसपर चार हत्या का केस दर्ज है। पुलिस ऋषभ को पकड़ने के लिए गई थी। लेकिन आनन्द नगर में किराए पर रह रहे ऋषभ के भाई और पिता को पिस्टल और गोली के साथ पकड़ लिया। ऋषभ राज के पिता विजय कुमार गुप्ता पर हत्या का केस सिवान जिले में महाराजगंज थाना में दर्ज है।

पुलिस को सूचना मिली कि आनंद नगर में कुछ अपराधी किराए मकान में रह रहे है। इसके बाद टाउन थाना और नवादा थाना को छापेमारी करने का आदेश दिया गया। जिसमें तीन लोग को गिरफ्तार किया गया है। चार पिस्टल और 29 गोली भी बरामद किया गया है। -हरकिशोर राय, एसपी, भोजपुर।

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