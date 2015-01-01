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आस्था:दो सौ मीटर के तालाब में छठ महापर्व पर सूर्य मंदिर में उमड़ता है आस्था का सैलाब

कोईलवर3 घंटे पहले
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प्रखण्ड के मानिकपुर में आस्था का महापर्व छठ पूजा पर जनसैलाब उमड़ता है। इस मंदिर की स्थापना 1978 में विधि विधान के साथ कि गयी थी। लोगो की ऐसी आस्था है कि मानिकपुर सूर्य मंदिर में जो भी श्रद्धालु मन्नते मांगता है। वह अवश्य ही पूरी होती है।

जिसके बाद भक्त कार्तिक व चैत के महीने में मानिकपुर पहुँच छठ महापर्व करने पहुँचते है। इस मंदिर के समीप दो सौ फीट का बीस मीटर चौड़ा नहरनुमा तालाब है। यहाँ के छठ महापर्व का इतना महता है कि लोगो दूर प्रदेशो में नौकरी करने वाले ग्रामीण पर्व के दौरान गांव खींचे चले आते है। छठ महापर्व के दौरान पूरे गांव में साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जाती है। जिसकी जिम्मेवारी आदर्श छठ पूजा समिति के सदस्यों पर होती है। जो पूरे गांव के साथ मंदिर परिसर व नहर की साफ-सफाई करते है। जिसकी सफाई के लिए सदस्य एक माह पहले से ही तैयारी करते है।

छठ महापर्व को लेकर भीड़ को देखते हुए मंदिर के आस पास के लोग फसल भी नही लगाते है। जिससे किसी छठव्रती या श्रद्धालु को कोई दिक्कत नही हो। छठ पूजा पर मंदिर व पूरे गांव को दुल्हन के तरह सजाया जाता है।
मन्दिर के समीप मिट्टी का चूल्हे बनाते है छठव्रती
छठ महापर्व के लिए व्रती मंदिर के समीप नहर किनारे ही मिट्टी के चूल्हे का निर्माण करते है। लोग बताते हैं कि दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो हर वर्ष छठ के त्योहार में ही गांव पहुंचते हैं। जो मन्दिर किनारे मिट्टी के चूल्हे को नहर किनारे बना, उसे धूप में सुखाते है। जो चार दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाते है। अर्ध्य के दिन पूजा समिति द्वारा व्रतियों को स्नान के लिए दो बोरिंग से एक दर्जन स्थानों पर झरना लगाया जाता है।

जिसमें छठव्रती स्नान कर अर्ध्य देते है। मन्नत पूरी होने पर छठव्रती रात्रि में मानिकपुर सूर्य मंदिर के समीप ही रुकते है। दूसरे जिले से आने वाले व्रतियों को रुकने के लिए आदर्श छठ पूजा समिति द्वारा तंबू लगाया जाता है। जिसमे प्रकाश समेत सभी व्यवस्था रहती है। वही समिति के सदस्यों द्वारा आम की लकड़ी, दूध, गुड़, अदरक वितरित की जाती है।

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