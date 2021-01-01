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चौकसी:जिले के 41 केंद्राें पर आज से शुरू होगी इंटर परीक्षा, नकलचियों पर नकेल की पूरी तैयारी

आरा6 घंटे पहले
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  • भोजपुर जिले से 46 हजार 657 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, केंद्रों पर पुलिस अफसरों की गई प्रतिनियुक्ति

इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार भोजपुर जिले से 46 हजार 657 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा एक फरवरी सोमवार से शुरू होगा जो कि 13 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा दो पालियाें में होगी। परीक्षा में 26 हजार 218 छात्र और 20 हजार 439 छात्राएं शामिल होंगी।

परीक्षा के लिए जिले में कुल 41 केंद्र बनाया गया है। इनमें आरा अनुमंडल में 29, जगदीशपुर अनुमंडल में सात एवं पीरो अनुमंडल में पांच परीक्षा केंद्र का चयन किया गया है। परीक्षा के लिए चार आर्दश केंद्र भी बनाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है।

कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर बिहार बोर्ड द्वारा लगातार दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है। ठंड को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दिया गया है। बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ति दल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

किन-किन संकायों में कितने परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इंटर की परीक्षा के लिए 41 केंद्र बनाया गया है। जिले के विभिन्न केंद्रों पर 18 हजार 657 छात्र-छात्राएं केवल विज्ञान संकाय में परीक्षा देंगी। वहीं कला संकाय में 26 हजार 412 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 1563 परीक्षार्थी वाणिज्य विषय में परीक्षा देंगे। वोकेशनल कोर्स में 25 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

इंटरमीिडएट परीक्षा को लेकर शहर के लॉज हुए बुक
इंटर की परीक्षा को लेकर शहर के लॉज एवं धर्मशालाओं में रूम पूरी तरह बुक हो चुके है। कई परीक्षार्थियों को हाेटल एवं रिश्तेदारों के घरों का सहारा लेना पड़ गया है। परीक्षार्थी अपने साथ 13 फरवरी तक रहने के लिए राशन एवं गैस चुल्ला सहित अन्य समानों को लेकर लॉज में आतें हुए दिखे।

आरा अनुमंडल के 29 केंद्रों पर होगी इंटरमीडिएट परीक्षा
आरा अनुमंडल के 29 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा होगी। इनमें हर प्रसाद दास जैन स्कूल, महाराजा कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, महंथ महादेवानंद महिला कॉलेज, हित नारायण क्षत्रिया प्लस टू उच्च विद्यालय, अलहाफीज कॉलेज, मॉडल इंस्टीट्यूट प्लस टू विद्यालय, कुंवर सिंह कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज, एसबी प्लस टू उच्च विद्यालय, बीएसडीएवी मील रोड, पयहारी महाराज जी कॉलेज आदि।

पीरो अनुमंडल के पांच केंद्रों पर होगी परीक्षा
पीरो अनुमंडल के पांच केंद्र पर परीक्षा होगी। इनमें प्लस टू उच्च विद्यालय पीरो, बीएसएस इंटर कॉलेज बचरी, पुष्पा उच्च विद्यालय पीरो, एमजी कॉलेज लहराबाद पीरो एवं किसान बालिका उच्च विद्यालय पीरो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संचालित होगी।

जगदीशपुर के सात केंद्रों पर परीक्षा संचालित होगी
जगदीशपुर अनुमंडल के सात केंद्र पर इंटर की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। इनमें संत बराहना महिला कॉलेज जगदीशपुर, एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, एसएस कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय, डॉ केके मंडल जगदीशपुर, कस्तूरबा उच्च विद्यालय बिहिया, प्लस टू उच्च विद्यालय बिहिया एवं यूनिवर्सल प्लस टू उच्च विद्यालय बिहिया परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी।

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