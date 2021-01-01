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खेल:फुटबॉल में जादोपुर ने पकड़ी को हराया

आरा6 घंटे पहले
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कारीसाथ गांव के खेल मैदान में बाबा बलराज फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। कुल आठ टीम ने हिस्सा लिया। शुरुआती मुकाबला जादोपुर बनाम पकड़ी टीम के बीच खेला गया। जिसमे जादोपुर की टीम ने रोमांचक खेल का प्रदर्शन करके 3-1 से प्रतियोगिता को जीत लिया।

मैन ऑफ द मैच मंथन यादव को मिला। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद जादोपुर की टीम को अभी फाइनल में प्रवेश करने हेतु और मुकाबलों से गुजरना होगा। उदघाटन संजय शुक्ला ने किया। प्रतियोगिता में 14 फरवरी तक होगी। मौके पर शैलेन्द्र सिंह, त्रेता सवलिया, रामप्रवेश सिंह, दिलीप सिंह, पूर्व मेजर राणा प्रताप सिंह, मोबारक सिंह सहित अन्य थे।

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