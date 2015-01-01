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विधानसभा चुनाव:संदेश से पहली बार चुनाव लड़ीं किरण और बिहार में सर्वाधिक वोटों से जीतीं

आरा3 घंटे पहले
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  • भोजपुर से इकलौती महिला इस बार चुनाव जीतकर पहुंचीं विधानसभा

भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ी किरण देवी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत कीर्तिमान बनाया है। ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड पूरे बिहार में अपना स्थान रखता है। अगिआंव के लसाढी गांव की रहने वाली ठेठ गंवई प्रवृत्ति की किरण इस चुनाव में भोजपुर से एकलौती महिला विधायक है।

शिक्षा के मामले में महज साक्षर है किरण। पति अरूण यादव, राजद के चर्चित निवर्तमान विधायक हैं। किरण पति की गैरमौजूदगी में हर रविवार को जनता दरबार लगाती है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अरुण 25,000 वोट से जीते थे। जबकि, किरण पहली बार ही 50,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से संदेश में चुनाव जीत एक नया इतिहास रच डाला है।
डेढुवा पंप नहर योजना में सुधार करना प्राथमिकता
किरण ने कहा कि कडेढुवा पंप नहर योजना को चालू कराने के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार करना प्राथमिकता है। विधानसभा में आवाज उठाउंगी। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसानों के लिए गांव -गांव बिजली का ट्रांसफार्मर लगवा कर सभी कृषि फीडर को चालू कराया जाएगा। पक्की सड़क से छूटे गांव को तेजी से जोड़ा जाएगा।

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