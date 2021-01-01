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शुरुआत:कोईलवर थाने का क्षेत्र घटेगा, गीधा में पुलिस आउटपोस्ट बनकर तैयार, जल्द होगा उदघाटन

आरा6 घंटे पहले
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  • गीधा पुलिस ओपी बनने से घटनाओं पर पुलिस की पकड़ और आसान होगी

गीधा इंडस्ट्रीयल एरिया में पुलिस आउटपोस्ट बन तैयार हो गया है। जिसका जल्द ही उद्घाटन होगा। हालांकि, उद्घाटन की तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। गीधा पुलिस ओपी के बनने से इंडस्ट्रीयल व आस पास के क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की पकड़ और आसान होगी।

गीधा ओपी कोईलवर थाना क्षेत्र के परिसीमन के हिस्से से अलग कर बनाया जा रहा है। जिस ओपी में खेसरहिया, बीरमपुर, कायमनगर, गीधा पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। राजापुर व मथुरापुर पंचायत बबुरा ओपी में होगा। जिससे कोईलवर थाना क्षेत्र से छह पंचायत अलग हो जायेंगे।

दो नए पुलिस आउटपोस्ट बनने के बाद कोईलवर थाना क्षेत्र में नगर पंचायत कोईलवर, कुल्हड़िया, धन्डीहा, चंदा, दौलतपुर, सकड्डी पंचायतों का थाना क्षेत्र होगा। वर्ष 2000 तक गीधा पुलिस चौकी था, पर दो साल ही काम हो सका था। अब नए सिरे गीधा ओपी बनने के बाद अपराध नियंत्रण में पुलिस को आसानी होगी। पहले की तुलना में पुलिस की गश्ती अधिक होगी। पहले श्रीपालपुर होकर बड़हरा के पंडितपुर तक सुनसान रोड पर लोग रात में निडर होकर यात्रा कर सकेंगे।

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