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गठन:केंद्रीय कमेटी में आरा के मनोज बने संगठन सचिव

आरा4 घंटे पहले
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11 नवंबर को ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया। इसमें आरा में पदस्थापित टिकट चेकिंग स्टाफ और शाखा बक्सर के अध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय को केंद्रीय संगठन सचिव चुना गया। केंद्रीय संगठन में पहली बार आरा - बक्सर के किसी कर्मचारी को स्थान मिला है। इससे स्थानीय कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है।

इस अधिवेशन में 22 सदस्यों की एक केंद्रीय कमेटी का भी गठन किया गया है। अधिवेशन में ऑल इंडिया रेलवे-मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा भी मौजूद थे। मनोज के केंद्रीय कमेटी में सचिव बनने पर आरा के सभी रेलकर्मियों ने बधाई दी। बधाई देनेवालों में नीरज कुमार सिंह, आरके सिंह, अशोक मिश्रा, प्रियरंजन पाण्डेय, दिवेन्दु पाण्डेय, एसबी राय, राजेन्द्र सिंह राठौर, सतीश पाण्डेय, संजीत कुमार, संजय दुबे, अजय कुमार, बिंध्याचल शर्मा के साथ और भी कई साथी थे।

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