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मौसम:पारा 5 डिग्री, रुक-रुक कर चल रही ठंडी हवाओं के कारण कनकनी बढ़ी

आरा6 घंटे पहले
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ठंडी हवाओं के कारण मौसम और सर्द हाेता जा रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 22 व न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक रहा। मौसम विभाग के अनुसार तीन फरवरी के बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। शहर के पकड़ी चौक, शिवगंज मोड़, पटेल बस पड़ाव, रेलवे स्टेशन परिसर सहित कई चौक-चौराहों पर जिला प्रशासन की ओर से लकड़ी गिराए जाने पर लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है।

शहर में रविवार को कोहरे का प्रकोप नहीं रहा पर पारा कम ही रहा। लोगों के बीच यही चर्चा हो रही थी कि जाने कब इस ठंड से निजात मिलेगी। रविवार काे शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारण छात्रों को थोड़ी सहूलियत हुई।

5 दिनों 4 डिग्री गिरा पारा
27 जनवरी से तापमान लगातार गिर रहा है। बीते चार दिनों में 5 डिग्री तापमान गिरा। शनिवार की देर रात न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रविवार की सुबह धूप निकली पर ठंड से राहत नहीं मिली।

गरीबों का हाल बुरा
खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब तबके लोगों का ठंड से बुरा हाल है। अपने पेट की भूख शांत करने के लिए रिक्शा चालक अपने शरीर पर एक पतली सी चादर लेकर रिक्शा खींचते हुए नजर आ रहे हैं।

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