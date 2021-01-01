पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चोरों का आतंक:दुकान से मोबाइल और ‌20 हजार रुपए नकद चुराया

आरा6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • चांदी में एक महीने में सात दुकानों में हुई चोरी

चांदी थाना क्षेत्र में एक महीने में अब तक सात दुकानों में चोरी की वारदात हो गयी है। शनिवार देर रात चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव में शिव मंदिर के समीप विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स में अज्ञात चोर दुकान में घुसकर तीन मोबाइल फोन व गल्ला में रखे बीस हजार रुपये ले भागे।

घटना की जानकारी दुकान मालिक विवेक को सुबह लगी। जब वह दुकान खोलने पहुंचा, तो पाया कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। दुकान में रखे सारा सामान बिखरा हुआ है। गल्ला में रखा रुपये व तीन मोबाइल गायब थे। पीड़ित की दुकान के पीछे में उसका घर भी है। पीड़ित दुकानदार ने चांदी पुलिस को अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।

चांदी थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटना को लेकर पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना अब चुनौती बन गया है। क्योंकि हाल के दिनों में चोरों ने चांदी चौक पर एक ज्वेलर्स दुकान में सेंधमारी कर 5 लाख के सोने-चांदी के जेवरात समेत नगदी ले भागे थे। उससे पहले एक ही रात पांच छोटे दुकानों में चोरी की घटना घटी थी। जिस मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने चांदी चौक को तीन घंटा तक जाम रखा था। चोरों के पकड़ने के आश्वासन पर जाम हटाया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser