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घोषणा:रात्रि ड्यूटी भत्ते की नहीं होगी रिकवरी

आरा3 घंटे पहले
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रेलवे बोर्ड ने पत्र जारी कर सभी ज़ोन के महाप्रबंधक को कहा है, कि वैसे रेलकर्मी जिनका वेतन ₹ 43600 से अधिक है। उनके 2017 से होनेवाली रात्रि भत्ते की रिकवरी नहीं होगी। यह जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने दी। मालूम हो कि 29 सितंबर को रेलवे ने पत्र जारी कर जिन कर्मचारी का वेतन ₹ 43600 से ऊपर है, उनको रात्रि भत्ते नहीं देने की घोषणा की थी।

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