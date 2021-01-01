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नई पहल:अब एक क्लिक पर मिलेगा डिजिटल वोटर कार्ड

आराएक घंटा पहले
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  • जिला निर्वाचन कार्यालय में ई- एपिक कियोस्क का भोजपुर जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन

भोजपुर जिले के लाखों मतदाताओं के लिए खुशखबरी है। अब यदि उन्हें उनका मतदाता पहचान पत्र खो जाता है या नहीं मिलता है, तो उससे होने वाले झंझटों से अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने ई- एपिक कियोस्क का बुधवार के दिन उद्घाटन किया है।

इसके शुरू हो जाने से अब कोई भी मतदाता अपना डिजिटल वोटर कार्ड ई- एपिक कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा मतदाताओं को डिजिटल वोटर कार्ड उपलब्ध कराने हेतु ई- एपिक अभियान की शुरुआत की गई है । ई- एपिक की सुविधा http:// voterportal.eci.gov.in, http://nvsp.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

निर्वाचक सूची में पंजीकृत मतदाता अपने एपिक नंबर या फॉर्म नंबर तथा मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई- एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। ई- एपिक डाउनलाेड कर इसका प्रिंट निकाल कर इसका उपयोग किया जा सकता है । सभी पंजीकृत मतदाताओं को पूर्व की भांति एपिक भी दिया जाएगा।

ई- एपिक की सुविधा उन्हें दी जा रही एक अतिरिक्त सुविधा होगी। मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में ई- एपिक डाउनलाेड करने की अपील किया गया। मालूम हो भोजपुर जिले में 21 लाख से ज्यादा मतदाता है। इस बार मतदाता सूची अपडेट होने के बाद पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। ई- एपिक सुविधा का लाभ अब कोई मतदाता उठा सकता है।

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