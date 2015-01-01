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पहल:दीपावली के मौके पर एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटें, कोरोना वायरस संक्रमण नहीं

आरा4 घंटे पहले
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  • गिफ्ट में दें मास्क व सेनिटाइजर, संक्रमण के प्रति करें जागरूक
  • सेनेटाइजर को आग से दूर रखें, तेज आवाज व धुएं वाले पटाखे चलाने से भी बचें

जगमग रोशनी का त्यौहार दीपावली दीयों के साथ खुशियां के आगमन का संकेत देने वाली है। दीपावली व लोक आस्था के त्यौहार छठ को लेकर लोग घर आने वाले अपनों के इंतजार में है। बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और मिलने जुलने वालों के स्वागत की तैयारी में भी जुटे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोविड संक्रमण काल से पूर्व की तरह इस बार की दीपावली बिल्कुल अलग है।

इस दीपावली को कई मायनों में हमें ख़ास बनाना होगा। दीपावली का पर्व अंधेरों पर प्रकाश की जीत का है। अभी के दौर में कोविड-19 अंधेरों का पर्याय बनने को आतुर भी दिख रहा है। लेकिन हम थोड़ी सतर्कता एवं सावधानी से उजालों के पर्व दीपावली को संक्रमण मुक्त कर सकते हैं एवं त्यौहार की खुशी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।

इसके लिए हमें संक्रमण के प्रति एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। इसमें विशेषकर हाथ धोने, मास्क पहनने और दीपावली जैसे त्योहार पर भी 6 फीट की दूरी रखने जैसे नियमों का पालन जरूरी है। अगर हम लोग अभी थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की चपेट में आ सकते हैं।

दीपावली पर खुशियां बांटें दीपावली को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोस्टर जारी करते हुए दीपावली व छठ जैसे त्यौहारों पर बरती जाने वाली उपायों का आवश्यक रूप से ख्याल रखने की अपील की है। मंत्रालय ने अपील किया है कि इस घड़ी में हमें खुशियां बांटनी हैं ना कि वायरस और इसके लिए आवश्यक उपायों का पालन जरूर करें। यदि आपके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप है तो ऑनलाइन बधाई दें।

सेनेटाइजर के इस्तेमाल के प्रति रहें सचेत: सिविल सर्जन डॉ ललितेश्वर प्रसाद झा ने बताया दीपावली पर सेनेटाइजर के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहना जरूरी है। सेनेटाइजर में एल्कोहल होता है. यह आग तेजी से पकड़ता है। दीपक जलाने से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करें। आतिशबाजी से दूरी बनायें। यदि दीप जला रहे हों तो सेनेटाइजर को अपने साथ नहीं रखें। इसे आग से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें। इस मौके पर घर में बनाये गये या डिब्बाबंद मिठाइयों का इस्तेमाल करें। मेहमानों का सबसे पहले साबुन पानी से हाथ धुलवायें। गले नहीं मिलें।

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