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कोरोना का कहर:भोजपुर में कोरोना से एक की मौत, 11 नए मरीज मिले

आरा23 मिनट पहले
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भोजपुर में गुरुवार को एक मरीज की मौत पटना के एक अस्पताल में हो गई । कुल मृतकों की संख्या 38 हो गई। राज्य स्वास्थ्य समिति ट्यूटर के अनुसार गुरुवार को कोरोना के नए 11 मरीज मिले। वही 94 अभी भी मरीजों में कोरोना वायरस एक्टिव है। 4373 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके है। कुल संक्रमित4665 है। अभी स्थिति है कि पिछले दिन मौत होने के बाद भी भोजपुर वासी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोगों के बीच भ्रम की स्थिति हो गई है की कोविड-19 का खतरा समाप्त हो गया है। यही स्थिति रही तो कोरोना संक्रमित की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शहर के अति व्यस्ततम इलाके सिंडिकेट, जेल रोड, कतीरा मोड़, शिवगंज, सपना सिनेमा रोड, महावीर टोला सहित कई इलाकों में लोग बाइक पैदल ही बिना मास्क के के घूम रहे हैं। दुकानों पर झुंड बनाकर लोग खड़े होकर चाय पीते नजर आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ललितेश्वर प्रसाद झा ने बताया कि खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए। सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें।
सदर पीएचसी में 200 की जांच कोई संक्रमित नही
सदर पीएचसी में गुरुवार को 200 लोगों की कोरोना की जांच हुई। जिसमें एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीके रमण ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना जांच कराने के लिए पहुंच रहे है।

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