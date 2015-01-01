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बाजार गुलजार:धनतेरस की खरीदारी को बाजार पहुंचे लोग, ग्राहकों को देख खुश हुए विक्रेता

आराएक घंटा पहले
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  • दीपोत्सव के दो दिन पहले ही लोगों की जमकर की दीयों की खरीदारी

प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बाजारों में रौनक लौटने लगी है। कोरोना का हाल के बीच आए धनतेरस के अवसर पर प्रखंड के बाजारों में पिछले वर्ष की भांति चहल पहल देखने को मिली और लोगों ने स्थानीय बाजारों में जमकर खरीदारी की।

प्रखंड के सहार, बरूही, खैरा, अंधारी, एकवारी सहित अन्य बाजारों पर ग्राहकों की भीड़ खरीदारी करने को उमड़ी। कोरोना काल के बीच ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, बर्तन, पटाखों सहित अन्य घरेलू सामानों की दुकानों पर लोगों ने अपने जरूरत के सामान खरीदे। बाजारों में ग्राहकों के निकल कर खरीदारी करने से दुकानदारों में संतुष्टि का भाव देखने को मिला। पिछले 6 महीने में ऐसी दुकानों के दुकानदार काफी मायूस दिख रहे थे।

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