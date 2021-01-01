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अभियान:कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर गरीबों के न्याय के लिए संघर्ष करने का लिया गया संकल्प

आरा6 घंटे पहले
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  • बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समाप्त करने का चलाया जाएगा अभियान

जन स्वाभिमान पार्टी ने रेखा शाह के मंदिर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के 33 वां जन्मदिवस मनाया। दलित, शोषित पिछड़े और वंचित वर्ग लोग को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष को जारी रखने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज किशोर शर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की सोच हमेशा गरीबों के हित में अच्छा करने की रहती थी।

बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समाप्त करने का अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमीरचन्द्र शर्मा ने कहा कि तमाम अतिपिछड़ों- वंचितों को पार्टी संगठित कर देश को ईमानदार सरकार देने का काम होगा। अध्यक्षता राजेन्द्र शर्मा ने व मंच संचालन देव नारायण शर्मा ने की।

राष्ट्रीय महासचिव कुंदन शर्मा, जिला संयोजक अरुण गुप्ता, श्यामजी गुप्ता, राधेश्याम शर्मा, महावीर, विद्या सागर, अमर विश्वकर्मा, अनिल शर्मा, जगदीश गुप्ता, चन्द्रशेखर शर्मा, नर्वदेश्वर शर्मा, राजमुनि, आराधना गुप्ता, पुष्पेश शर्मा, आरसी भूषण, रघुबर शर्मा, सुभाष शर्मा व राजू शर्मा थे।

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