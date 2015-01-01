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बिहिया:पोल्ट्री फार्म में लगी आग, 500 चूजे, 6 लाख की संपत्ति जलकर हो गई खाक

आरा4 घंटे पहले
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  • बिजली के शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की आशंका, मुर्गियों का दाना जला

स्थानीय बिहिया थाना क्षेत्र के नगर के साहेब टोला में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में गुरूवार को अचानक आग लग गयी। अगलगी की इस घटना में चूजे, बर्तन व दाना समेत लगभग पूरा पोल्ट्री फार्म जलकर खाक हो गया। लगभग 6 लाख की संपति की क्षति होनेे का अनुमान है। आग लगने के कारण देर तक अफरा-तफरी मची रही। बिजली के शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की बात बतायी जा रही है।

फायर बिग्रेड की गाड़ी ने पहुँचकर आग पर काबू पाया। पोल्ट्री फार्म के संचालक बिहिया नगर निवासी संजीव कुमार उर्फ रामदयाल जायसवाल ने बताया कि गुरूवार की दोपहर अचानक आग लगने से फार्म में पाले गये लगभग 500 चूजे के अलावा लगभग एक लाख रूपये मूल्य के मुर्गों को खिलाने-पिलाने के वर्तन, 80 बोरा दाना के अलावा लगभग पूरा पोल्ट्री फार्म जलकर नष्ट हो गया।

अगलगी की घटना में लगभग 6 लाख की संपति जलकर नष्ट हो गयी है। पोल्ट्री फार्म के संचालक ने यह भी बताया कि पोल्ट्री फार्म के उपर से कई लोगों के घरों में बिजली का तार गया है जिनमें शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ है। अचानक आग लगने और आग की तेज लपटे उठने से खलबली मच गयी। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में दमकल पहुँचने पर आग पर काबू पाया गया।

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