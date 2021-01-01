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शुरुआत:पल्स पाेलियाे अभियान का खुराक पिलाकर शुभारंभ

आरा6 घंटे पहले
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राष्ट्रीय सघन पल्स पाेलियाे अभियान का शुभारंभ डीएम रोशन कुशवाहा व सदर एसडीओ वैभव श्रीवास्तव के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 78, अनाईठ आरा शहरी क्षेत्र मे नवजात बच्चे को दो बूंद पाेलियाे की खुराक पिलाकर किया गया है। मौके पर डीआईओ डा. एसके सिन्हा, एसएमओ डा आशीष, एसएमसी कुमुद रंजन मिश्रा, डा इरफान थे।

डीआईओ डा एसके सिन्हा ने बताया कि इस बार जिला में पल्स पाेलियाे अभियान के दौरान 0-5 वर्ष तक के लगभग 410191 बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए डोर-टू- डोर 1171 टीम, ट्रांजिट टीम- 132 , 25 मोबाइल टीम को पाेलियाे कार्य में लगाया गया है। एक भी बच्चा नहीं छूटे उसके लिए माॅनिटरिंग की जा रही है। प्रतिदिन पाेलियाे की रिपोर्ट भी ली जा रही है कि किस-किस इलाके में पाेलियाे का कितना टीकाकरण हुआ है।

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