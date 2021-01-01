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फुटबॉल:रानी सागर की टीम ने झूमा की टीम को हराया

आरा5 घंटे पहले
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  • जय बलराज बाबा फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच रानी सागर और झूमा गांव के बीच खेला गया

कारीसाथ फुटबॉल मैदान में जय बलराज बाबा फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच रानी सागर और झूमा गांव के बीच खेला गया। इस खेल मुख्य अतिथि राजेंद्र हॉस्पिटल आरा और दुलौर के डायरेक्टर मुख्य अतिथि थे। कारीसाथ फुटबॉल टूर्नामेंट के कमिटी के सदस्यों ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। शुभारंभ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह फुटबॉल मैच का गोल मारकर किया।

मौके पर संबोधित करते कहा कि फुटबॉल मैच बहुत ही सौहार्दपूर्ण में खेला गया और इस खेल की भावना से प्लेयर खेले हारे जीते तो कोई भी हो लेकिन यह खेल का प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ। इस टीम में मध्यांतर तक कोई भी गोल कोई भी टीम का खिलाड़ी नहीं कर पाया। लेकिन मध्यांतर के बाद रानी सागर द्वारा दो गोल किए गए। इस प्रकार खेल के अंत तक 20 से रानीसागर विजेता टीम घोषित किया गया।
मैदान पर काफी संख्या में दर्शक थे मौजूद
इस खेल के मैदान में काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। मौके पर कारीसाथ के मुखिया, सरपंच सहित कई थे। मंच का संचालन मेजर राणा प्रताप सिंह ने किया। कमेंट्री शैलेंद्र कुमार सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने किया।

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