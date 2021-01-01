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कंबल वितरण:रेडक्रॉस ने दलित बस्ती में 20 असहायों और गरीबों के बीच कंबल वितरण किया

आराएक घंटा पहले
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महाराणा प्रताप नगर में संकट मोचन दलित बस्ती के 20 लोगों के बीच भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, भोजपुर जिला इकाई की ओर से कंबल वितरित किया गया। अध्यक्षता वाइस चेयरमैन डॉ निर्मल कुमार सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि राम राज सिंह सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एवं कार्यकारिणी सदस्य डॉ जितेंद्र कुमार शुक्ला थे।

मौके पर वाइस चेयरमैन ने कहा कि प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ठंड से प्रभावित लोगो के बीच रेडक्रास सोसायटी के तरफ से कंबल राज्य शाखा एवं अन्य सदस्यों के सहयोग से बांटे गये।हमारी कोशिश होगी कि हर सम्भव जरूरतमंदों की मदद की जाती रहे। मौके पर सोनू सिंह, देवेन्द्र पाण्डेय सहित कई लोग मौजूद थे।

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