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कार्रवाई:फसलों के अवशेष जलाने वाले 12 किसानों का निबंधन रद्द, सभी पर दर्ज होगा केस

आरा2 दिन पहले
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  • जगदीशपुर के दो कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार का वेतन बंद
  • पहली बार किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश से मचा हड़कंप

भोजपुर जिले में जगदीशपुर के किसानों को खेतों में पराली जलाना महंगा पड़ गया है। पहली बार कृषि विभाग ने पराली जलाने वाले 12 किसानों का निबंधन रद्द करते हुए कृषि समन्वयक को इन सभी के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दो कृषि कर्मचारियों का वेतन बंद करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

जिले में पराली जलाने का मामला जगदीशपुर और बिहिया प्रखंड से जुड़ा हुआ है। मालूम हो विगत दिनों जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के कौरा व बभनियांव पंचायत, जगदीशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के साथ-साथ बिहिया प्रखंड के मंझौली पंचायत में एक दर्जन किसानों के द्वारा अपने अपने खेतों में पराली जलाया गया था।

खेतों में पराली जलाए जाने की खबर दैनिक भास्कर अखबार में मंगलवार को प्रकाशित होने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी किसानों का निबंधन रद्द करने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने और कृषि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

कौरा पंचायत के किसान सलाहकार कृषि समन्वयक पर की गई कार्रवाई

प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कौरा के तीन किसान, जगदीशपुर नगर पंचायत के सात किसान और बिहिया के दो किसानों के खिलाफ है। कौरा के तीन किसानों को छोड़कर अन्य नौ पर कार्रवाई के लिए प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय को पराली जलाने की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद जिला मुख्यालय से कार्रवाई हुई है।

वहीं दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है, उनमें कौरा पंचायत के किसान सलाहकार प्रशांत कुमार और कृषि समन्वयक हरी भूषण शामिल है। दोनों का अगले आदेश तक वेतन बंद करते हुए तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएओ ने पूछा है, कि आप सबों की लापरवाही को देखते हुए क्यों ना विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाए। विभाग की इस कार्रवाई से किसान और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
अपील- खेतों में अवशेष किसी भी हाल में ना जलाएं

जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के सभी किसानों से किसी भी हाल में खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही तेजी से कर्मचारियों को प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। धान की कटाई के लिए चार यंत्रों पर दिए जा रहे हो 80% अनुदान का लाभ उठाने की उन्होंने किसानों से अपील की है।
इन किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई

जिला कृषि विभाग के द्वारा जिन किसानों के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश दिया गया है, उसमें एक महिला समेत 12 किसान शामिल हैं। जगदीशपुर के कौरा पंचायत के किसान रामप्रवेश सिंह, अजीत कुमार सिंह और कपिल देव सिंह शामिल हैं। जगदीशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 निवासी किसान ओम प्रकाश चौहान, कौशल कुमार सिंह, अशोक महतो, राम इकबाल चौधरी, राजेश कुमार, दिनेश सिंह और निर्मल कुमार चौधरी शामिल हैं। वही बिहिया प्रखंड क्षेत्र के मंझौली पंचायत स्थित भड़सर गांव के किसान पूनम देवी और गणेश सिंह शामिल है।

पराली जलाने से रोकने को बना है 13 अफसरों की जिला स्तरीय टीम
भोजपुर जिले में फसलों के अवशेष पराली को खेतों में जलाने से रोकने तथा जागरूकता के लिए 13 अफसरों की जिला स्तरीय टीम बनी है। इसके अध्यक्ष डीएम और सचिव जिला कृषि पदाधिकारी हैं। सदस्यों के रूप में जिला वन पदाधिकारी, एडीएम, सहकारिता, शिक्षा, पंचायती राज, सिविल सर्जन, पशुपालन, ग्रामीण विकास, जनसंपर्क, आत्मा के परियोजना निदेशक और कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक समेत 13 पदाधिकारी शामिल है।
भोजपुर जिले के जगदीशपुर और बिहिया प्रखंड क्षेत्र के 12 किसानों के द्वारा अपने खेत में पराली जलाने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सभी का निबंधन रद्द कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में अगले आदेश तक दो कर्मचारियों का वेतन बंद किया गया है। -मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर

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