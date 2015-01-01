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हार के बाद हंगामा:चुनाव में हार के बाद राजद समर्थकों ने राहगीरों को पीटा, तीन घंटे सड़क जाम कर की आगजनी

आरा22 मिनट पहले
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  • विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद उदवंतनगर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने किया खूब हंगामा

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बौखलाए राजद समर्थक लोगों व ग्रामीणों के द्वारा का गुस्सा गुरुवार को उबल पड़ा। इस दौरान आरा-सासाराम स्टेट हाइवे जीरोमाइल व आरा-जगदीशपुर नेशनल हाईवे मलथर गांव के समीप टायर जलाकर आगजनी कर तीन घंटे तक सड़क जाम कर दिया और राहगीरों के साथ भी मारपीट की।

लालू प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद व नीतीश कुमार व सुशील मोदी मुर्दाबाद के नारे समर्थक लगा रहे थे। जाम के कारण जिसके बाद नेशनल हाइवे स्टेट हाइवे के दोनों छोर पर देखते ही देखते वाहनों की लम्बी 5 किलोमीटर कतार लग गई। जाम में ज्यादा देर रहने से जाम में फंसे लोगों ने जब कार्यकर्ताओं को जाम हटाने की बात कही तो कार्यकर्ता बाइक सवारों पर लाठियां चटकाने लगे।

वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हे ऐसा करने से बाद में रोका। जाम की खबर मिलते ही उदवंतनगर थाना की पुलिस जामस्थल पर पहुंची और उन्हें समझाने लगी। समर्थकों का कहना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे सीटों पर मामूली अंतर दिखा महागठबंधन के नेताओं को हराया गया है। जिसको लेकर जाम किया गया है।
3 घंटे तक बंद रहा आवागमन
आरा-सासाराम स्टेट व आरा-जगदीशपुर नेशनल हाइवे 3 घंटे तक पुरी तरह जाम रहा। ऐसे पुलिस को सुचना मिलते ही पुलिस जामस्थल पर पहुंच गई थी। लेकिन जाम लगाने वाले समर्थक वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जाम के कई परिवार जो बाहर से दीपावली में आ रहे थे वे अपने-अपने वाहनों में फंसे रहे। पुलिस भी जाम हटाने की कोशिश में लगी थी।

जीरोमाईल के पास किया जाम
11 बजे कुछ युवाओं ने जोरोमाइल के समीप सड़क के बीचोबीच टायर जला जमकर कर प्रदर्शन करते हुए,दुबारा फिर से सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क जाम कर रहे युवकों ने जमकर उत्पात भी मचाया,सड़क मार्ग से गुजर रहे कई बाइक सवारों को प्रदर्शनकारी युवकों ने डंडे मार कई को चोटिल भी कर दिया।

जाम कर रहे युवकों का कहना था,की तेजस्वी को जानबूझकर हराया गया है,हम सभी को अब सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी,इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे है,क्योकि तेजस्वी ने कहा थी।कि हम जीतेंगे तो दस लाख युवाओं को रोजगार देगे इसलिए हम सभी को आशा थी,की इनके सीएम बनने के बाद हम सभी की नौकरी हो जाएगा।

दो नामजद और तीस अज्ञात लोगों पर केस
एसपी हर किशोर राय ने बताया कि जीरो माइल और मलथर में सड़क जाम के लिए उदवंतनगर थाना में दो नामजद और लगभग 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं है। किसी भी सूरत में इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जामकर्ता बोले- ईवीएम में की गई है छेड़छाड़
जाम करने वाले मुकेश ने कहा कि महागठबंधन को हराने के लिए इवीएम में छेड़छाड़ की गई है। जिसको लेकर हम गुरुवार को सड़क जाम किए है। बिहार के सीएम व डिप्टी सीएम जब चुनाव में बुरी तरह हारने वाले थे,इसलिए पॉवर का फायदा उठा अधिकारियों पर दबाव बना अपने पक्ष के नेताओं को जिताने का काम किया है,ताकी हम सत्ता बने रहे है,जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है,जिसे हम सब कतई बर्दाश्त नही करेगे। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तीन घण्टे राजद समर्थकों ने आरा जगदीशपुर मार्ग को जाम कर अवरुद्ध किया।

जाम के कारण ग्रामीण क्षेत्रो से धनतेरस के लिए बाजार करने जा रहे है,कई सवारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वाहनों में सवार अमरेंद्र अजित सहित अन्य लोगो ने बताया कि आज हम धनतेरस को लेकर कुछ खरीदारी करने जा रहे थे,बट इस जाम के कारण अब हम कब आरा पहुचेंगे व कब खरीदारी कर वापस आएंगे अब कुछ नही सूझ रहा है,क्योकि बाजार में काफी भीड़ रहता है।

जाम की सूचना पा उदवंतनगर पुलिस पहुची व जाम कर रहे लोगो को समझा बुझा कर जाम हटवाने की कोशिश की परंतु प्रदर्शन कर रहे लोगो का कहना था,की अब जाम नही हटाएंगे उसके बाद प्रशासन ने करीब 1 घण्टा मशक्त कर प्रदर्शन करियो को समझा बुझाकर जाम छुड़ाने में सफल रही।

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