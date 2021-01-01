पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गुड न्यूज:ग्रामीण कार्य विभाग बनाएगा 46 नई सड़कें, 51 की मरम्मत की जाएगी

आराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत के काम पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
  • पीरो के अंगार गांव के लोगों की 74 वर्ष पुरानी पुल की मांग होगी पूरी

भोजपुर जिले में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत आरा और जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव में 46 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वही पांच सड़कों का मरम्मत कार्य करने के साथ पीरो के अंगार गांव में चेरा नदी पर एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा। सभी सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा।

इन सभी योजनाओं पर कुल ₹42 करोड़ की लागत आएगी। इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की आबादी को लाभ मिलेगा। जिले में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत आरा अनुमंडल के आरा, उदवंतनगर, बड़हरा, कोईलवर और अगिआंव प्रखंड क्षेत्र के 28 सड़कें 28 किलोमीटर लंबी होगी, जिन पर लगभग ₹23 करोड़ की लागत आएगी। वहीं जगदीशपुर अनुमंडल के जगदीशपुर, बिहिया, शाहपुर और गड़हनी प्रखंड क्षेत्र में 18 नई सड़कों का निर्माण ₹13 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

आरा और जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र के इन गांवों में बनेगी नई सड़कें
आरा अनुमंडल क्षेत्र के उदवंतनगर प्रखंड में हलीटोला, भेलाई पश्चिम, खलिसा मुसहर टोली एवं मसाढ़ पूर्वी टोला, अगिआंव में मडनपुर, बड़हरा में अलेखीटोला है। वहीं जगदीशपुर अनुमंडल के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में बसवरिया मठिया, शिवपुर, बिनटोली, आयर, ककिला भड़सरा, शिवपुर, कुनई, मसूरी, कोइरीटोला। गड़हनी प्रखंड के नहसी, बिहिया प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय स्थित तीन सड़क, महुआव, घाघा और यादवपुर। शाहपुर प्रखंड क्षेत्र के बेलवानिया, जवनियां, झौआ में नई सड़कें बनेंगी।

बिहिया की 16 किमी लंबी 5 सड़कों का 6 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होगा
भोजपुर जिले में 5 ग्रामीण सड़कों का मरम्मत करने के लिए बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण योजना के तहत चयन किया गया है। इन सड़कों में बिहिया प्रखंड के बिहिया से घाघा जाने वाली सड़क 3 किलोमीटर लंबी, बिहिया लिंक रोड से बनाही होते हुए बनकट 5 किलोमीटर, रामानंद तिवारी रेलवे हाल्ट से लेकर छोटकी सासाराम गांव तक 6 किलोमीटर, दामोदरपुर से दामोदरपुर महादलित टोला लगभग 1 किलोमीटर और एनएच 30 से मरचाईया- दूलौर लगभग 1:50 किलोमीटर तक की सड़क का मरम्मत कार्य किया जाएगा।

भोजपुर जिले के आरा और जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र 46 नई सड़क बनेगी और 5 सड़कों का मरम्मत होने वाला है। 1-2 सड़कों पर कार्य भी शुरू हो गया है। सभी सड़कों पर एक सप्ताह के अंदर तेजी से कार्य शुरू कर देने का निर्देश संवेदक को को दिया गया है। इन सड़कों के बन जाने से लाखों ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा होगी। -इंजीनियर राम कुमार पोद्दार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser