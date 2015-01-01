पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:बिजली के तार पर अटकी है स्ट्रीट लाइट का पोल, कभी भी हो सकता है हादसा

आरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
नवादा चौक पर स्ट्रीट लाइट पोल टूटकर बिजली के तार पर अड़ा।
  • नवादा चौक पर एक सप्ताह से टूटे पाेल के प्रति विभाग बना है उदासीन

नवादा चौक पर लगभग एक सप्ताह से स्ट्रीट लाइट का पोल टूटकर बिजली के तार पर लटका हुआ है। किसी भी समय यह बड़ा हादसा का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगो के द्वारा कई बार वार्ड पार्षद, बिजली विभाग व नगर निगम को लिखित शिकायत किया गया। लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण अबतक इस पर कोई संज्ञान नही लिया गया है और न ही इसे हटाने की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी वक्त इस पोल से बड़ा हादसा हो सकता है। नवादा चौक स्थित हार्डवेयर के दुकानदार सुनील कुमार ने कहा कि इस पोल की स्थिति पिछले एक सप्ताह से ऐसे ही है। कई बार शिकायत किया। लेकिन कोई फायदा नही। सब विभाग हादसा होने का इंतजार कर रहा है। बता दें कि आरा शहर का सबसे व्ययस्तम सड़क नवादा चौक है। जहां से रेलवे स्टेशन, बिहारी मील और शहर में प्रवेश कर सकते है। इसके बावजूद भी विभाग पोल को हटाने का कार्य नही कर रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें