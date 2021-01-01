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डीएलएड कॉलेज एसोसिएशन की बैठक में फैसला:डीएलएड में नामांकन के लिए विद्यार्थी पांच फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

आरा6 घंटे पहले
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नए सत्र में डीएलएड में नामांकन कराने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। जिन विद्यार्थियों का नामांकन सरकारी डीएलएड विद्यालयों में नहीं हुआ है। वे प्राइवेट महाविद्यालयों में 5 फरवरी तक नामांकन के लिए आवेदन ले सकते है।

भोजपुर जिला डीएलएड कॉलेज एसोसिएशन की बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया गया। पूर्व एमएलसी डॉ अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक निर्णय में हुआ कि सभी कॉलेज प्रति विद्यार्थियों से एक लाख दस हजार रूपया निर्धारित शुल्क लेंगे। 15 फरवरी तक परीक्षा लेकर नामांकन करा लिया जाएगा।

बैठक में तपेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग के डॉ अजय कुमार सिंह, धरीक्षण सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कुल्हड़िया के डॉ सिद्धनाथ सिंह, कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सत्येंद्र नारायण सिंह, माता मंझारो देवी अजय दयाल सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के डॉ मधेश्वर सिंह एवं लाल बहादुर सिंह सहित कई शामिल थे।

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