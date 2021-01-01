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इंटरमीडिएट परीक्षा:परीक्षा में नकल की तस्वीरें देख जागा प्रशासन, केन्द्रों पर अब अभेद्य सुरक्षा

आराएक घंटा पहले
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  • परीक्षा के दौरान महाराजा कॉलेज सेंटर के गेट पर लगी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने चटकायीं लाठियां

बदनामी के नकलदूत.... हेेंडिग से इंटरमीडिएट परीक्षा नकल की खबर बुधवार को दैनिक भास्कर में छपने के बाद एसबी हाई स्कूल एवं महाराजा कॉलेज परीक्षा केन्द्र समेत सभी केन्द्रों पर में सुरक्षा-व्यवस्था को औश्र चौकस कर दिया गया। जो लोग खिड़की के जरिए चिटपुर्जा पहुंचाने का प्रयत्न करते दिखे उनके साथ पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग भी किया।

इतना ही नहीं सख्ती के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के छत के ऊपर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। सुबह से ही एसडीओ सहित अन्य अधिकारी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर अभिभावक को भी कुछ दूरी बनाकर कर रहने की हिदायत दी गई।

जहां-जहां हो सकती थी गड़बड़ी प्रशासन ने बढ़ायी सख्ती, नकलदूतों को खदेड़ा
महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बाउंड्री में होल कर चिटपूर्जा पहुंचाने की खबर दैनिक भास्कर में बुधवार को प्रकाशित किए जाने पर प्रशासन की नींद खुली। बाउंड्री के होल वाले जगह पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। कैम्पस के बाहर जमावड़ा लगाए जाने पर अभिभावकों को भगाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चटकायी।

कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कुछ समय के लिए महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। एसडीओ वैभव श्रीवास्तव एवं एसडीपीओ पंकज रावत ने मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौकस बनाए रखे को कहा।

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