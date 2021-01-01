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विरोध:बैंककर्मियों ने आंदोलन का निर्णय लिया

आरा6 घंटे पहले
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एसोसिएशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाइज (एनओबीडब्ल्यू) की जिला इकाई की बैठक एक निजी होटल में हुआ। अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र पांडेय एवं संचालन रितेश कुमार ने किया।एनओबीडब्ल्यू के राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र कुमार ने कहा कि पीएनबी आरा मंडल के कुचक्र के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र पांडेय के साथ नाइंसाफी हुआ है। संगठन किसी भी स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में मंडल बैंक प्रबंधक के खिलाफ कर्मी आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत 2 फरवरी से की जाएगी। पीएनबी मंडल कार्यालय के दोषी अधिकारी के खिलाफ अगर प्रबंधन करवाई नहीं करेगा तो मामले को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

वही प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र पांडेय ने कहा कि प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच हमेशा मुद्दों पर बातचीत होता रहता है लेकिन यह पहला मौका है कि कर्मियों की मांग उठाने पर साजिश के तहत यूनियन के नेता को जेल भेज दिया गया। पूरे शाहाबाद में दैनिक सफाई कर्मियों को प्रतिदिन 100 रुपए से भी कम मजदूरी दी जाती है।

बहाली निकालने पर कर्मियों से मोटी रकम की मांग बैंक प्रबंधन करता है। विरोध करने पर जेल भेजा जाता है। बैठक में संगठन की मजबूती पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में संदीप कुमार, कुंदन कुमार, दयाशंकर उपाध्याय, मदन राम, रामाकांत सिंह, अनिल पासवान, सच्चिदानंद तिवारी, मनोज सिंह, अशोक कुमार, दिनेश कुमार, बबलू कुमार, आदित्य कुमार एवं अखिलेश कुमार सहित कई शामिल थे।

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