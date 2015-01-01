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निर्दलीय प्रत्याशी ने जताया आभार:बड़हरा की जनता का निर्णय मेरे सिर आंखों पर, उनके साथ रहूंगी: आशा

आरा4 घंटे पहले
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  • विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद भी प्रत्याशियों ने दिया धन्यवाद

बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए कहा कि चुनाव का परिणाम जो भी हो बड़हरा की जनता की सेवा मै लगातार करती रहूंगी। बड़हरा में जब तक अगडा- पिछड़ा के बीच दूरी समाप्त नहीं होगी,जब तक बड़हरा को विकासशील विधानसभा में तब्दील नही हो जाता,तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा।

बिहार विधान सभा 2020 का जनादेश यही कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जनता दलयू लगभग अपनी आधी सीट पर आ गई। इसके बाद भी उनका मुख्यमंत्री बनना बिहार की जनता के जनादेश का अपमान होगा।भाजपा ने जीत का जश्न बिहार के राजधानी पटना छोड़ भारत के राजधानी दिल्ली में मनाया जो हास्यास्पद है।

बड़हरा विधानसभा में मेरे कार्यकर्ता वोटों के ध्रुवीकरण के बीच अंतिम समय तक मेरा साथ निभाए,इसके लिए उन्हे बारंबार अभिनंदन है,आभार है उन सभी कार्यकर्ताओ समर्थको का। उन्होंने मतगणना के उपरांत बड़हरा विधानसभा के मतदाताओ के प्रति आभार व्यक्त किया एवं आगामी दिनों में बड़हरा विधानसभा की जनता के सुख दुख एवं जनहित कार्यो में पूरी तरह सक्रिय रहने का भरोसा दिया।

सुनील पाण्डेय ने लोगों की मदद का दिलाया भरोसा

तरारी के पूर्व विधायक सह विगत विधानसभा चुनाव में रहे निर्दलीय प्रत्यासी सुनील पाण्डेय ने चुनाव परिणाम के बाद अपने कार्यकर्ताओं को हताश नही होने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तरारी की जनता को कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूं।जिन्होंने मुझे और मेरे विश्वास को और मजबूत किया है। कहा कि ऐसे ऐतिहासिक मत 62930 जो किसी भी बिहार के निर्दलीय विधानसभा के उम्मीदवार को नही आया।

ओ मुझे प्राप्त हुआ इसका श्रेय मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं और अपने तरारी विधानसभा के लोगों को देता हूँ। जो कोरोनाकाल में भी लोगों तक मेरे विचारों को पहुंचाने का काम किये। कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जन नेता होने के लिए कुर्सी की जरूरत नही होती। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि हताश होने की जरूरत नही है। लोगों की आवाज उठाने का काम जारी रखें। लोगों की समस्याओं को दुर करने का सदैव तत्पर रहूंगा।

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