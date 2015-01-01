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आयोजन:जैन कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्रों ने बढ़ाया हौसला

आरा4 घंटे पहले
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  • 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की

हर प्रसाद दास जैन स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने आशीर्वाद समारोह का आयोजन कर सेंटअप छात्रों का हौसला अफजाई किया। पूर्ववर्ती छात्रों ने बोर्ड परीक्षा-2021 में बैठने वाले छात्रों को उनके करियर और शिक्षा से संबंधी विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दिया। स्कूल में दो दिवसीय आशीर्वाद कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों को तिलक लगाकर हुई।

इन्हें प्रतीक स्वरूप कलम भी भेंट किया गया। मालूम हो कि लगभग 275 छात्र इस वर्ष विद्यालय की तरफ से बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। पूर्ववर्ती छात्रों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है। पूर्वर्ती छात्रों की इस पहल से छात्र तथा शिक्षक वर्ग में एक नया उमंग देखने को मिला।

दो दिवसीय आशीर्वाद समारोह में स्कूल शिक्षक तथा पूर्वर्ती छात्र दीपक कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा, ब्रजेश कुमार, ओम प्रकाश पांडेय तथा पिछले वर्ष के टॉपर आयुश सुमन ने छात्रों को टीका लगाया तथा कलम भेंट की। विद्यालय प्रधानाध्यापक कमलेश जैन ने छात्रों को पूर्वर्ती छात्रों से परिचय कराया।

बताया कि मेधावी छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स की शुरूआत पूर्वर्ती छात्रों द्वारा की जाएगी जो सर्व सुलभ एवं निःशुल्क होगा। पूर्ववर्ती छात्रों ने विद्यार्थियों से अपील किया कि स्कूल की गरिमा और उच्च मापदंड बनाए रखने के लिए कठिन परि‍श्रम तथा अनुशासन के साथ पढ़ाई करें‌।

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