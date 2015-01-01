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बदलाव:ट्रैक्टर के ट्रेलर का भी अब होगा निबंधन

आरा3 घंटे पहले
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जिला परिवहन कार्यालय।
  • नियम में बदलाव से ट्रैक्टर के इंजन का नंबर ही होगा ट्रेलर की निबंधन संख्या

भोजपुर जिले में ट्रैक्टर के टेलर का निबंधन कराना अब जरूरी होगा। ऐसा परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव करने के बाद आवश्यक हो गया है। नए नियम के अनुसार पहले जहां टेलर का अलग से निबंधन कराया जाता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अब ट्रैक्टर के इंजन का जिस प्रकार से निबंधन होता है, वही निबंधन संख्या टेलर का भी माना जाएगा। इसे ले विगत दिनों राज्य मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नया निर्देश जिला परिवहन विभाग के अफसरों को मिला है। इस नए नियम के लागू होने से जिले में चलने वाले लगभग 10,000 ट्रैक्टर संचालकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। परिवहन विभाग ने ऐसा इसलिए किया है, कि भोजपुर समेत पूरे बिहार में एक वर्ष से ट्रैक्टर के टेलर का किसी भी संचालक के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा था। इससे विभाग को हर माह लाखों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही थी। कोई कोई संचालक के द्वारा टेलर का निबंधन कराया भी जा रहा था, तो उसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही थी। उसका खुलासा होने के बाद अब विभाग ने ट्रैक्टर के इंजन नंबर के साथ टेलर का भी वही नंबर देने का फैसला कर लिया है। नए नियम के आ जाने से जहां परिवहन विभाग को राजस्व का लाभ मिलेगा, वहीं वाहन संचालकों को भी अनावश्यक रूप से टेलर का अलग से नंबर कराने की परेशानी नहीं होगी। भोजपुर जिले में 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर हैं।

चुनाव में लगे वाहनों को एक करोड़ रुपए का हुआ भुगतान
भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान छोटे बड़े लगभग 4,700 वाहन चुनाव कार्य में लगे हुए थे। इन सभी वाहनों को चुनाव के दौरान कराए गए कार्य की एवज में भाड़ा देने के लिए चुनाव आयोग ने दो करोड़ रुपए की राशि भोजपुर जिले को आवंटन किया था। इस दो करोड़ रुपए की राशि में से एक करोड़ रुपए की राशि वाहन संचालकों के बीच वितरित की जा चुकी है। परिवहन विभाग का आदेश था, कि जितने भी वाहन चुनाव कार्य में लगे हैं उन सभी की 80 फ़ीसदी भाड़ा राशि का वितरण कर दिया जाए। विभाग के इस आदेश के बाद जिला परिवहन विभाग ने परिवहन संचालकों के बीच तेजी से चुनाव कार्य में के दौरान किए गए कार्य का भाड़ा वितरण करने लगा है। डीटीओ चितरंजन प्रसाद ने बताया कि सभी वाहन संचालकों के वाहनों का भाड़ा दो सप्ताह के अंदर में क्लियर कर दिया जाएगा।

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