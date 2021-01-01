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हादसा:ट्रक की चपेट में आकर दो बाइक सवार जख्मी; हालत गंभीर, पटना रेफर हुए

आरा6 घंटे पहले
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  • रिश्तेदार के यहां श्राद्ध कर्म का न्योता लेकर जा रहा था युवक

टाउन थाना क्षेत्र के गौसगंज के समीप आरा-बड़हरा मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने दो युवक गम्भीर जख्मी हो गया। जख्मी युवक सोनू यादव, और वीरेंद्र पासवान है। जो उदवंतनगर थाना क्षेत्र के चौकीपुर गांव का रहने वाला है। दोनों जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है।

बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। जख्मी के परिजनों ने बताया कि सोनू यादव अपने दोस्त के साथ बाइक से बड़की सिंगही गांव में अपने रिश्तेदार के यहां श्राद्धकर्म में न्योता देने जा रहा था। इसी बीच पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया। जिसमें दोनों दोस्त जख्मी हो गया।

टक्कर लगने के बाद गौसगंज इलाके में अफरा तफरी मच गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गया। भीड़ का फायदा उठाकर ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर भीड़ में घुस गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना टाउन थाना की पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया।

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