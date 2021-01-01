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विवाद:बेल कराने के लिए रुपए मांगे तो पड़ोसी ने बरछा से कर दिया हमला, जख्मी पटना रेफर

आरा6 घंटे पहले
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  • जख्मी बोला : शोभनाथ ने मेरे भाई का नाम गलत तरीके से मर्डर केस में डाला है

बड़हरा थाना क्षेत्र के मनिछपरा गांव में मर्डर केस से नाम हटाने के विवाद में टुनटुन राम को बरछा मार दिया। जिससे टुनटुन राम गंभीर जख्मी हो गया। जख्मी टुनटुन राम, पिता स्व -देवनाथ राम मनिछपरा का निवासी है। जख्मी टुनटुन राम ने बताया कि एक साल पहले गांव में एक लड़का का मर्डर हुआ था। जिसमें गांव का ही शोभनाथ राम का लड़का मर्डर किया था।

पुलिस के पूछताछ करने के दौरान मेरा छोटा बेटा प्रिंस राम का नाम जानबूझकर कर मर्डर केस में डाल दिया था। मेरा बेटा प्रिंस निर्दोष होते हुए जेल में सजा काट रहा है। आज दोपहर में मेरा बड़ा लड़का टुनटुन राम शोभनाथ राम के घर गया था। इसी बीच शोभनाथ राम और उसका मंटुन राम बरछा मार दिया है।

जख्मी टुनटुन राम ने बताया कि दोपहर में मैं शोभनाथ राम के घर गया। बोला कि मैं गरीब हूं, मेरे भाई का नाम आप लोग गलत डाल दिए है। कुछ पैसा दीजिए अपने भाई को बेल करवाना है। आपके ही बेटा के कारण मेरा भाई जेल में है। इस पर मंटुन राम ने मुझे पकड़ लिया और शोभनाथ बरछा मार दिया। जिससे मैं जख्मी हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने जख्मी का गंभीर हालत को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है।

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