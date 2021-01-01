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कर्मचारियों ने जताया विरोध:आरा में कर्मियों ने सरकारी आदेश की प्रतियां जलायीं

आरा5 घंटे पहले
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बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोपगुट) भोजपुर से संबद्ध सभी संघों के द्वारा संयुक्त रुप से सरकार के द्वारा जबरन सेवानिवृत किए जाने की आदेश की प्रति को जयप्रकाश स्मारक, रमना मैदान के पास कर्मचारियों ने जलाया।

मौके पर संबोधित करते जिला सचिव उमेश कुमार सुमन ने कहा कि सरकार के निरंकुशता पूर्वक आदेश पत्र, जबरन रिटायरमेंट एवं संविदा कर्मियों के खिलाफ आदेश की प्रति जलायी और सरकार को अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया कि अगर दोनों आदेश वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में कर्मचारी शिक्षक, संविदा कर्मी एकजुट होकर अगली रणनीति के तहत इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे।

संयुक्त सचिव शिक्षक संघ गोप गुट के डा मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के प्रति दोहरी नीति अपनाती रही है। ने कहा कि 50 साल के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत कर देना कहां का यह न्याय है। यह साफ तौर पर सरकार संघ के कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है।

दफादार चाैकीदार संघ के जिलाध्यक्ष रामानंद सिंह व किसान सलाहकार संघ के अखिलेश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में ऐसे ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, अब यह कर्मचारियों को सरकार जबरदस्ती सेवानिवृत कर रही है।

संबोधित करनेवालों में अवधेश पासवान, प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट जिला अध्यक्ष धर्म कुमार राम, राजाराम सिंह प्रियदर्शी, जिला अध्यक्ष पंचायत रोजगार सेवक संघ गोप गुट, रमेश कुमार यादव, रघुवंश मणि,अनिल कुमार सिंह ,अलका कुमारी, जानकी प्रसाद सिंह अरविंद कुमार, अंजू कुमारी थी। इस अवसर पर उमाशंकर साहू, शकुंतला कुमारी, जानकी प्रसाद,फखरुद्दीन गोस्वामी जी, राजाराम सिंह,यदुनन्दन चौधरी, लालजी सिंह, शनिकुमार यादव, लालजी सिंह, शमीम खान,ओम प्रकाश पासवान थे।

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