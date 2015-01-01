पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

गोलीमारी:युवक को पीठ में मारी गोली, पटना रेफर

आरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

टाउन थाना अंतर्गत भलुहीपुर में शुक्रवार की देर रात मछुआ टोली निवासी सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र 34 वर्षीय संजय कुमार गुप्ता को अज्ञात बदमाशों ने पीठ में गोली मार दी। आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया। घटना के संबंध में यह चर्चा है कि संजय भलुही पुर इमामबाड़ा के समीप जुआ खेल रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें