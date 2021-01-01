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कार्रवाई:ठंड में जाम छलका रहे 11 शराबी धराए, मेडिकल जांच में सिर्फ 8 को शराब पीने की पुष्टि, 24 घंटे में रफीगंज में दो रेड

औरंगाबाद नगर5 घंटे पहले
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  • शराबियों में हड़कंप, प्रशिक्षु डीएसपी शराब पर सख्त, शराबियों की खैर नहीं
  • मदनपुर में शराब कारोबार करने वाली महिला गिरफ्तार, जगह-जगह की जा रही तलाशी, चलाया जा रहा अभियान

ठंड में शराब के जाम छलका रहे 11 लोगों को रफीगंज पुलिस ने धर दबोचा। सभी एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। जहां गुप्त सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी सह नए थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने छापेमारी कर इन्हें पकड़ा। हालांकि मेडिकल जांच में सिर्फ आठ लोगों में ही शराब पीने की पुष्टि हुई। जिनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

मामला रफीगंज के कलाली मोड़ स्थित पवन चौधरी के मकान का है। गिरफ्तार आठ शराबियों में चातर गांव निवासी मो. इश्तियाक, नसीम अख्तर, मोहम्मद इबरार, मोहम्मद इलियास, पोस्ट ऑफिस गली निवासी दीपू, फेसरा गांव निवासी सुरेश शर्मा, राजा बिगहा गांव निवासी मनोज कुमार, मठ मोहल्ला निवासी अकाश कुमार शामिल है।

मकान मालिक पवन चौधरी फरार, दर्ज होगी एफआईआर : कलाली मोड़ निवासी पवन चौधरी पुलिस छापेमारी के बाद से फरार है। जिसपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उसके धर-पकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि उसके मकान को शराबी अड्‌डा के रूप में इश्तेमाल कर रहे थे।

मकान में तलाशी ली गई, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। हालांकि बिना उसके इजाजत के कैसे शराबी अड्डा के रूप में इश्तेमाल कर रहे थे। यह तो पकड़ में आने के बाद में ही बताएगा, लेकिन उसपर एफअाईआर दर्ज की जा रही है। इधर शेरा बिगहा में छापेमारी कर पुलिस ने 15 लीटर शराब के साथ धंधेबाज प्रदीप चौधरी को गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज कर रिमांड के लिए उसे न्यायालय भेज दिया गया है।

डीएसपी साहब! शराबी तो मोहरा, कारोबारी असल खिलाड़ी, इनके हौसले हो रहे बूलंद, इनपर चोट करना जरूरी

डीएसपी साहब! शराब के खिलाफ आप सख्त हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इससे समाज का हौंसला बढ़ रहा है, लेकिन शराबी तो सिर्फ मोहरा है। असल खिलाड़ी तो शराब कारोबारी हैं। जो कार्रवाई के जद से बच रहे हैं और शराबबंदी पर पानी फेर रहे हैं। क्योंकि उनका नेटवर्क तगड़ा है। इसीलिए वे जगह-जगह शराब की होम डिलिवरी से लेकर बड़े खेप तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा शराबी कारोबारियों की कमर तोड़ना बेहद जरूरी है।

कलाली मोड़ शराब का बड़ा अड्‌डा है। चरकावां उपरिडीह में भी शराब आम तौर पर उपलब्ध होता है। महादेव घाट से आगे बागीचा में भी शराबियों का दरबार सजता है। इन जगहों पर शराब कारोबारी सक्रिय हैं। हालांकि इन इलाकों में अच्छे और शरीफ लोग भी रहते हैं। जो शराबियों की हरकत से परेशान है और उनका जीना हराम है।

शोर मचा रहा शराबी धराया, शराब बरामद

मदनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग जगहों से 20 लीटर देसी शराब बरामद किया है। वहीं दो धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। पहली घटना मदपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव की है। जहां से 5 लीटर शराब के साथ एक महिला को दबाेचा है। उक्त महिला को उसके घर से ही पकड़ा गया है।

गिरफ्तार महिला सुगापतिया देवी उसी गांव की रहने वाली है। वहीं दूसरी घटना सलैया थाना क्षेत्र के पिरथु गांव की है। जहां से गुप्त सूचना के आधार पर 15 लीटर शराब बरामद किया गया। हालांकि धंधेबाज भागने में सफल रहा। वहीं हसनपुर में उदय यादव शराब पीकर हंगामा और मारपीट कर रहा था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दिया। सूचना के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे दबोच लिया। इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। जहां डॉक्टरों ने शराब पीने की पुष्टि की।

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