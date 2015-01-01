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लापरवाही ने ली जान:टक्कर मारने के बाद टेंपो पर ही पलटा ट्रक दबने से मां-बेटी समेत 3 की मौत, 11 जख्मी

औरंगाबाद14 मिनट पहले
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  • मदनपुर थाने के एनएच दो स्थित देव मोड़ की घटना, अंदर बैठे एक बच्चे को छोड़ सभी दबकर मरे
  • सड़क किनारे रुककर सवारी उठा रहा था टेंपो का चालक
  • प्याज से ओवरलोडेड था ट्रक, इसीलिए दिशा मोड़ने पर झूलकर टेम्पो पर जा पलटा
  • जो सवारी टेंपो से बाहर गिरे वही बचे, सवार थे 14 लोग, फिर दो को बैठाने के लिए रूका था, दोनों चालक फरार

हाईवे पर रूककर सवारी उठा रहे एक टेम्पो को अचानक सामने देख तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक अचानक दिशा मोड़ने की कोशिश किया। जिससे वह संतुलन खो दिया और उसमें टक्कर मारकर उसी पर पलट गया। जिसमें दबकर मां-बेटी समेत तीन की मौत हो गई। जबकि पांच बच्चा और एक महिला समेत 11 लोग इस घटना में जख्मी हो गए। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के एनएच दो स्थित देव मोड़ की है। मृतकों में 26 वर्षीय मंजू देवी गया जिला के काेंच थाना अंतर्गत सिमरा गांव निवासी शैलेश कुमार की पत्नी थी। जबकि दूसरा मृतका 25 वर्षीय रीता कुमारी अंबा थाना क्षेत्र के धनीबार गांव निवासी रविन्द्र भुईयां की पत्नी थी। इस घटना में उसकी दो वर्षीय बेटी छोटी कुमारी की भी मौत मौके पर हो गई। वहीं घायलों में मृतका मंजू देवी के बेटा पियुष, बेटी रिया, मृतका रीता के बेटा शिशुराम, मदनपुर प्रखंड के सोनडीह गांव निवासी सिकंदर रिकियासन, उसकी पत्नी पिंकी देवी, दो वर्षीय बेटी नंदनी और नौ माह की मासूम बेटी रजनी भी इस घटना में जख्मी हुई है। जबकि मदनपुर थाना के चंदौली गांव निवासी मिथिलेश मेहता, उसका चचेरा भाई जवाहिर मेहता, देव प्रखंड के खुशियालपुर गांव निवासी पप्पू कुमार, उसकी मां कांति देवी शामिल हैं।

हादसे के दौरान तीनों ने घटनास्थल पर ही तोड़ा दम
देव मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक के टक्कर लगते ही हाईवे पर सवारी उठा रही टेम्पो घिरनी के तरह चक्कर खाने लगी। इस दौरान टेम्पो में सवार अधिकांश लोग हाईवे पर इधर-उधर दूर जा फेंकाए। जब तक टेम्पो संभलती कि ट्रक संतुलन खोकर उसके उपर से पलट गया। ट्रक के नीचे पूरा टेम्पो दब गया। यह देखते ही देव मोड़ पर चीख-पुकार का दौर शुरू हो गया। टेम्पो से बाहर फेंकाने के बाद अंदर बचे दो बच्चा और दो महिला में तीन लोग मौके पर ही दबकर दम तोड़ दिए। जबकि एक बच्चा को जिंदा निकाला गया। वहीं सड़क पर फेंकाए बच्चा और महिला समेत 11 लोग जख्मी हो गए। लोगों का कहना है कि अगर ये ट्रक के जद में आते तो किसी की जान नहीं बचती। घटना के बाद ट्रक और ऑटो चालक दोनों दौड़कर फरार हो गए। इसकी सूचना बीडीओ और थाना पुलिस को दी गई। आनन-फानन में बीडीओ कनिष्क कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पहले ही लोगों ने एक क्रेन और एनएचआई के एंबुलेंस को बुला लिया था। क्रेन के जरिए ट्रक को उठाया गया।

मां को सलाम... मरने से पहले बेटे पीयूष को गोद में रख बचा ली जान
टेम्पो में टक्कर लगने के बाद घिरनी की तरह नाचने लगी थी। लिहाजा मंजू को खतरे का अंदेशा हो चुका था। वह अपने साथ बैठे बेटे को अपने गोद में भर ली। बस कुछ ही पलों में प्याज से भरा ओवरलोडेड ट्रक उसके टेम्पो पर उपर से गिर गया। जिसमें सभी दब गए। मंजू दम तोड़ दी। उस टेम्पो में सवार एक मां-बेटी भी दम तोड़ दी, लेकिन जब करीब 10 मिनट बाद उस टेम्पो को क्रेन के जरिए उठाया गया तो मंजू के गोद से सुरक्षित पीयूष को बाहर निकाला गया। टेम्पो का नजारा देखकर हर कोई उस मां को सलाम किया। मंजू का पीठ सीट के उपर था। नीचे उसके गोद में जिंदा पियूष शिशक रहा था। जैसे ही ट्रक उठने के बाद लोगों ने शव को खींचा। मासूम पियूष शिशककर रोने लगा। जबकि टेम्पो से नीचे गिरने के कारण मंजू के एक बेटी बच गई। जबकि उसका पति शैलेश, उसका भाई राजीव और एक बेटी प्रिया बाइक से टेम्पो के पीछे-पीछे आ रहे थे। जिसके चलते उनकी जान बची। उसके पति ने बताया कि मंजू दशहरा में बच्चों के साथ मायके रिसियप थाना के बड़का गांव आयी थी। आज वापिस वह अपने ससुराल गया जिला के सिमरा गांव जा रही थी। इसी बीच यह मनहूस हादसा हो गई। जिसमें उसका परिवार उजड़ गया। जबकि दूसरी मृतका रीता भी अपने ससुराल धनीबार से मदनपुर थाना के रानी कुंआ अपने मायके जा रही थी।

आंखों-देखी
टक्कर लगते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया
औरंगाबाद से शिवगंज मोड़ के लिए टेम्पो से चला था। देव मोड़ पर ओवरलोडेड टेम्पो फिर सवारी बैठाने के चक्कर में सड़क पर खड़ी हो गई। दो सवारी के साथ बातचीत हो रही थी। मैं आगे के सीट पर बैठा था। इसी बीच टेम्पो में जोरदार टक्कर लगी और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लगा, मैं आकाश में उड़ रहा हूं। फिर जमीन पर गिर गया। करीब पांच मिनट तक गश्त खाकर पड़ा रहा। कुछ लोगों ने मुझे आकर उठाया। जब आंखें खुली तो देखा जिस टेम्पो से मैं आ रहा था। उसके उपर भारी ट्रक गिरा हुआ है और टेम्पो दबी हुई है। यह देखकर मैं चीख-चीखकर रोने लगा। मुझे लगा मेरा चचेरा भाई भी इसमें दब गया, लेकिन कुछ देर बाद भाई को भी जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ पाया। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को जल्दी-जल्दी उठाकर अस्पताल भेजा। वह घटना यादकर दिल सिहर उठ रहा है। जैसा कि मदनपुर थाना के चंदौली गांव निवासी मिथिलेश मेहता ने दैनिक भास्कर को बताया।

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